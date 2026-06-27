Trpká generálka pre slovenských basketbalistov. Od Poľska dostali poriadny debakel

Prípravný zápas
Poľsko - Slovensko 115:80 (54:48)
Najviac bodov - Poľsko: Sokolowski 18, Zyskowski 16, Michalak a Pisla po 14
Slovensko: Brodziansky 27, Hronský 17, Rožánek 11, Hlivák 9, Kováčik 6, Doležaj 4, Fusek a Pavelka po 3, Bolek, Novák a Stanko 0
Slovenská mužská basketbalová reprezentácia prehrala v generálke na duel predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 s Kosovom (nedeľa 5. júla, 18.00 h) s Poľskom 80:115. Stretnutie sa uskutočnilo za zatvorenými dverami.
Zverenci trénera Olivera Vidina sú na prahu postupu do druhej fázy predkvalifikácie ME 2029, po troch stretnutiach sú na čele C-skupiny so stopercentnou bilanciou.
V prvom meraní síl si poradili s Kosovom výsledkom 89:78.
Hlasy po zápase
Oliver Vidin, tréner Slovenska: „Ukázalo nám to, že si musíme viac a rýchlejšie posúvať loptu. Prvý polčas bol dobrý, bol tam len rozdiel pár bodov. Problémom v obidvoch polčasoch bolo, že sme urobili veľa strát a z toho sme dostali veľa bodov. Takýto zápas nám pomohol. Poľsko hrá veľmi tvrdo, chýbajú nám rozohrávači, ale prvý polčas sme bojovali, potom nám už odchádzali sily. Myslím si, že na zápas s Kosovom budeme dobre pripravení a reálne to bude súper inej úrovne ako Poľsko.“
Matúš Hronský, hráč Slovenska: „Bol to ťažký zápas, spravili sme veľa chýb. Máme sa čo učiť. Predsa len, aj ja som pod trénerom Vidinom novým hráčom a sú tu aj ďalší noví hráči. V druhom polčase Poliaci pritlačili, hrali agresívnejšie. My sme sa trápili a robili sme zbytočné straty a nehrali sme našu hru. Máme ešte týždeň na prípravu na Kosovo.“