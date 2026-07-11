Fyzická potýčka medzi hráčmi NBA. Udrel ex-spoluhráča po kritike na sociálnych sieťach

Obranca Bostonu Celtics Derrick White (9) hľadá možnosť prihrávky, zatiaľ čo ho bráni pivot Miami Heat Bam Adebayo (13).
Obranca Bostonu Celtics Derrick White (9) hľadá možnosť prihrávky, zatiaľ čo ho bráni pivot Miami Heat Bam Adebayo (13). (Autor: TASR/AP)
TASR|11. júl 2026 o 11:54
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Potenciálnym spúšťačom boli Herrove kritické komentáre po výmene do Milwaukee Bucks.

Podľa zámorských médií prišlo k fyzickej potýčke medzi basketbalistom Miami Heat Bamom Adebayom a bývalým spoluhráčom Tylerom Herrom počas tréningu v Las Vegas.

Vedenie klubu NBA si je vedomé tejto udalosti, no zatiaľ sa rozhodlo nekomentovať počínanie oboch hráčov.

Podľa The Athletic prišlo najskôr k slovnej výmene názorov, následne Adebayo udrel svojho ex-spoluhráča.

Potenciálnym spúšťačom konfliktu boli kritické komentára Herra na sociálnych sieťach po výmene do Milwaukee Bucks. Informovala agentúra AFP.

Basketbal

Basketbal

    Obranca Bostonu Celtics Derrick White (9) hľadá možnosť prihrávky, zatiaľ čo ho bráni pivot Miami Heat Bam Adebayo (13).
    Obranca Bostonu Celtics Derrick White (9) hľadá možnosť prihrávky, zatiaľ čo ho bráni pivot Miami Heat Bam Adebayo (13).
    Fyzická potýčka medzi hráčmi NBA. Udrel ex-spoluhráča po kritike na sociálnych sieťach
    dnes 11:54
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