Fyzická potýčka medzi hráčmi NBA. Udrel ex-spoluhráča po kritike na sociálnych sieťach

Podľa zámorských médií prišlo k fyzickej potýčke medzi basketbalistom Miami Heat Bamom Adebayom a bývalým spoluhráčom Tylerom Herrom počas tréningu v Las Vegas.
Vedenie klubu NBA si je vedomé tejto udalosti, no zatiaľ sa rozhodlo nekomentovať počínanie oboch hráčov.
Podľa The Athletic prišlo najskôr k slovnej výmene názorov, následne Adebayo udrel svojho ex-spoluhráča.
Potenciálnym spúšťačom konfliktu boli kritické komentára Herra na sociálnych sieťach po výmene do Milwaukee Bucks. Informovala agentúra AFP.