Čajky spoznali súperov v Eurocupe. Veľmi ťažký žreb, hovorí tréner Jankovič

V predchádzajúcom ročníku skončili Piešťany v skupinovej fáze. Na základe renkingu z predošlých troch ročníkov sa jediný slovenský zástupca ocitol pred žrebom v druhej výkonnostnej skupine tímov.

Platilo pritom pravidlo, že v skupine môže hrať len jeden zástupca z danej krajiny.

"Veľmi ťažký žreb. Dostali sme do skupiny veľmi kvalitné tímy. Nezostáva nám nič iné, len sa na to pripraviť a bojovať, aj keď to bude veľmi náročné, ale budeme to musieť nejako zvládnuť.

V tejto súťaži si už ľahkého súpera nevyberieme, musíme počítať s tým, že to bude veľmi náročné, ale preto to chceme hrať, aby sme mali konfrontáciu s najlepšími tímami.

Skupina je veľmi ťažká, ale musíme zostať pokorní, na zemi a pripraviť sa, aby sme sa pokúsili urobiť čo najlepšie výsledky," prezradil tréner Čajok Peter Jankovič pre TASR prvé dojmy zo žrebu.