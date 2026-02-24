Slováci chcú uspieť v kľúčových stretnutiach. Nebude to jednoduché, povedal Krajčovič

Pred slovenskou mužskou basketbalovou reprezentáciou sú na prelome februára a marca kľúčové stretnutia v C-skupine prvej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
Výsledky zo stretnutí proti Kosovu (piatok 27. februára, 19.00 h) a Albánsku (pondelok 2. marca, 18.00 h) môžu vo veľkej miere dať odpoveď na otázku, či sa zverenci trénera Olivera Vidina postupne priblížia európskej špičke.
Ak sa chcú Slováci zapojiť do bojov o postup na najbližší kontinentálny šampionát, tak musia zvládnuť dve predkvalifikačné fázy s postupovou pečiatkou. Dobrou správou bolo v tomto smere novembrové domáce víťazstvo nad Albánskom 73:63.
Nebude to nič jednoduché
„Myslím si, že nálada je pozitívna. Vieme, čo nás čaká, budú to zápasy vonku. Nebude to nič jednoduché, ale bude to náročné. Našim cieľom je vyhrať a postúpiť. Je to niečo nové pre Davida, ale aj pre nás.
Novembrové víťazstvo bolo dôležité, ako každé. Výhra sa počíta, teraz chceme pridať ďalšie.
Je potrebné, aby sme boli mentálne nastavení a neboli zakríknutí alebo zľaknutí. Je potrebné prísť na zápasy sebavedomo a dorovnať sa fyzickosťou domácim tímom. Chceme ukázať, že ideme po víťazstvo,“ povedal pre TASR rozohrávač Šimon Krajčovič.
Teraz sa slovenský tím predstaví dvakrát na palubovkách súperov, najskôr si zmeria sily s Kosovom o prvé miesto v tabuľke a následne sa pokúsi Albánsko ešte prehovoriť do bojov o postup pred domácim hľadiskom.
V reprezentácii nie je veľa času na prípravu
„Dardan Beriša je skvelý a skúsený hráč, pre nás by bolo nevýhodou, keby nehrá. V útoku hrá výborne, ale nedotýka sa obrany.
Pre Kosovo to môže byť lepšie, zaberú iní hráči. Kosovo má dva útočné systémy, hrajú šesť-sedem akcií. V reprezentácii nie je veľa času na prípravu, treba ťažiť z minulosti. Myslím si, že intenzita a kontrola doskoku bude najdôležitejšia,“ uviedol pred dvoma predkvalifikačnými zápasmi reprezentačný tréner.
Program v C-skupine
Piatok 27. februára, 19.00 h: Kosovo - Slovensko
Pondelok 2. marca, 18.00 h: Albánsko - Slovensko
Reprezentačné družstvo postupne prechádza generačnou obmenou, realizačný tím opätovne vsadil na známe tváre, ale aj potenciálne budúcich lídrov. Premiérovo je k dispozícii naturalizovaná posila americký rozohrávač David DeJulius, po zraneniach sa vrátili viaceré dlhoročné stálice slovenského tímu.
Naopak k dispozícii opäť nie je Vladimír Brodziansky, realizačný tím tak má k dispozícii 14 hráčov.
„Jeho tréner je Srb, môj kamarát a uvoľnil by ho, pretože vie, že by bol v dobrých rukách. Čínska liga mala totiž 16-dňovú pauzu. Na konci februára ale končí Brodzianskemu zmluva, cudzincom sa teraz v Číne predlžujú kontrakty len o dva mesiace, aby ich mohli ľahšie vymeniť.
U Vlada nie je istota, či zostane a vedieť bude na konci mesiaca, keď budeme mať za sebou už jeden zápas.
Vedenie klubu nechcelo akceptovať uvoľnenie od trénera, z tohto dôvodu neprišiel. Je to z nášho pohľadu ťažký príbeh, ale viem, že v lete bude k dispozícii. Vlado pre nás veľa znamená,“ vysvetlil Vidin absenciu jedného z kľúčových reprezentantov posledných rokov.
Úvodná fáza predkvalifikácie ME 2029 sa hrá systémom doma-vonku od novembra 2025 do júla 2026. Priamy postup si zabezpečia len víťazi skupín a najlepšie postavený tím z druhého miesta.
Užšia nominácia Slovenska
Hráči: Šimon Krajčovič (Giessen 46ers/Nem.), David DeJulius (UCAM Murcia/Šp.), Milan Szabó, Tomáš Pavelka, David Abrhám (všetci BC Slovan Bratislava), Maroš Golian (Inter SB Bratislava), Dalibor Hlivák, Dávid Novák (obaja BC Prievidza), Peter Kováčik (MBK Baník Handlová), Marek Doležaj (Ármann Reykjavík/Isl.), Thomas Stanko (ERA Basketball Nymburk/ČR), Samuel Volárik, Martin Pospíšil (obaja BC Komárno), Lukáš Bolek (Nitra Blue Wings)
Realizačný tím: Oliver Vidin - hlavný tréner, Wojciech Walich a Maroš Helmecy - asistenti trénera, Miroslav Páleník - vedúci družstva, Jadranko Nikolič - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut, Richard Demovič - doktor, Michal Ondruš - manažér reprezentácie, Tomáš Kotlárik - mediálny manažér