Čajky druhé víťazstvo v skupine nepridali, na domácej palubovke podľahli favoritovi

Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Chcem pogratulovať tímu Girony k víťazstvu a svojim dievčatám k veľmi dobrému výkonu. Bojovali, dreli, máme určité problémy, ale hodili sme to za hlavu. Jedna nevydarená štvrtina nás stála celý zápas. Druhý polčas proti Girone sme vyhrali, čo je fantastické, aj keď samozrejme, mali nahrané, ale aj tak si myslím, že dievčatá veľmi chceli. Niektoré okolnosti nám nedovolili hrať tvrdšie, respektíve lepšie, ale je to tak. Musíme sa z toho poučiť, ale klobúk dole pred dievčatami, aký podali výkon.“

Alica Moravčíková , hráčka Piešťan: „V prvom rade, som rada, že sme sa nevzdali. Druhá štvrtina nás mrzí, keď nám odišli na 20 bodov. Som na nás hrdá, že sme sa pred domácim publikom nevzdali, nedali dole hlavy a bojovali do konca. Vyslúžili sme si vďačný potlesk, takže dúfam, že to bola dobrá vstupenka do ďalších zápasov.“