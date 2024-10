Čajky prehrali aj svoj tretí zápas v skupine, krok dokázali držať iba v úvode

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Myslím si, že z našej strany veľmi vydarený prvý polčas, aj v obrane a tiež v útoku. Možno druhá štvrtina nám už tak útočne nesedela, tam sa to asi celé začalo. V druhom polčase to už len pokračovalo. Myslím si, že tento zápas veľmi ovplyvnila naša neefektivita v útoku, veľmi nízka percentuálna úspešnosť. Veľmi ťažko sme sa presadzovali, respektíve hľadali riešenia do veľmi agresívnej a dobrej obrany súpera."

Nataša Taušová, hráčka Piešťan: "Chcela by som pochváliť nás všetkých za to, ako sme hrali v prvom polčase. V druhom, neviem, čo stalo. Zatlačili viac v obrane, bolo to pre nás náročnejšie pretlačiť sa v útoku. Prišli od nich ľahké koše, čo nás položilo. Nevzdali sme sa, ale druhý polčas nám nevyšiel."