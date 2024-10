Do Piešťan pricestuje zvučné meno. Čajky vyzvú najsilnejší tím v skupine

Určite to bude veľmi náročné. Hrajú typický maďarský basketbal, na hranici únosnosti a agresivity. Jacinta Monroeová bola najlepšou strelkyňou maďarskej ligy v predchádzajúcej sezóne, Tijana Krivačevičová pôsobila aj v Good Angels Košice a má skúseností na rozdávanie," povedal pre TASR o najbližšom súperovi tréner Piešťan Peter Jankovič.

Jeho hráčky zatiaľ čakajú v E-skupine na premiérový úspech, ale v oboch doterajších vystúpeniach neboli od neho ďaleko.

"Verím tomuto tímu. Posúvame sa každým zápasom, ale každé stretnutie začína od stavu 0:0 a má úplne iný priebeh. Hlavné je, aby sme my boli koncentrovaní celých 40 minút. To sa nám potvrdilo v prvých dvoch zápasoch, vo Francúzsku sme hrali vyrovnanú partiu 32 minút a doma s Bodrumom 36 minút. Stále je to málo.

Musíme bojovať a pracovať s tým, čo máme. Stále verím, že dokážeme zobrať víťazstvo. Bol by som veľmi rád, keby to prišlo teraz v stredu. Všetko závisí od priebehu stretnutia, ako budeme v danom čase a momente mentálne pripravení. Hlavné je, aby sme to zvládli fyzicky, pretože to bude náročné."