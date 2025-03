V Stredoeurópskej lige nezaváhali. Piešťanské Čajky získali v tejto sezóne zatiaľ všetky trofeje

PIEŠŤANY. Bez zaváhania prešli basketbalistky Piešťanských Čajok až k celkovému víťazstvu v obnovenej Stredoeurópskej lige (CEWL) a zisku tretej trofeje v tomto ročníku. Podarilo sa im pred domácim publikom, čo ich motivuje do zostávajúcej časti sezóny, v ktorej majú ambíciu obhájiť triumf v Tipos Extralige žien. Jamesová: Kľúčom k úspechu bola obrana Piešťany s prehľadom zvládajú v tomto období víkendové dvojzápasy a vrcholy sezóny.

Všetko to odštartovalo historickým triumfom na Česko-slovenskom pohári, kde sa im podarilo uspieť ako prvému tímu zo Slovenska.

Následne úspešné zakončenie základnej časti CEWL, hneď na to úspech na Final Four Slovenského pohára a teraz repete na Final Four CEWL. „Myslím si, že kľúčom k nášmu úspechu bola obrana. Svoju rolu zohrala už aj únava, ktorá prišla v druhom polčase finálového zápasu. Keď však hráme dobrú defenzívu, tak súperi proti nám ťažko skórujú. Je to o koncentrácii a obrane. Je ťažké hrať po ťažkom zápase hneď na druhý deň druhý náročný duel. Z môjho pohľadu je finále vždy motivujúcim faktorom, pretože v ňom chcete ako hráčka uspieť. Vyhrať trofej, to je to, čo motivuje. Je to veľmi príjemný pocit uspieť doma, pretože máme najlepších fanúšikov. Ukázať im, že máme na to vyhrávať trofeje a špeciálne pred nimi, za ich podporu patrí veľká vďaka,“ povedal pre TASR najužitočnejšia hráčka podujatia 'KJ' Jamesová.

Jankovič: Musíme zostať ostražití Zástupca slovenskej najvyššej súťaže si udržal neporaziteľnosť v tejto súťaži a v tomto období zbiera víťazstva vo všetkých súťažiach. „Stredoeurópsku ligu sme prešli bez straty, vyhrali sme 9 zápasov, čo je fajn. Bola to dlhodobá súťaž, stretli sme sa v ňom aj s inými štýlmi basketbalu. Vnímam to veľmi pozitívne. Myslím si, že to splnilo náš účel, keďže sme po novom roku hrali medzinárodnú súťaž a zápasy. Musíme ale zostať ostražití. Som rád, že tento tím nabral skúsenosti v Eurocupe. Je vidieť, že sme koncentrovaní a chceme ísť za našimi cieľmi. Dohodli sme sa na niektorých veciach a chvalabohu, zatiaľ nám to ide. Verím, že to vydrží,“ uviedol po zisku tretej trofeje tréner Piešťan Peter Jankovič.

Zdravo sa nahnevali Ak by sa mal hľadať zatiaľ zlomový bod tohto ročníka Čajok, tak to bolo Final Four Česko-slovenského pohára. Úspech nad dvoma zástupcami Eurocupu naštartoval tím z kúpeľného mesta a doviedol ho k tomu, že z troch doterajších vrcholov sezóny, vždy odišli s najcennejšou medailou a pohárom pre víťaza. „Bolo to podľa mňa o tom, že sme sa zdravo nahnevali. Prichádzali totiž reakcie, že už nie sme najlepší. Áno, prišli nejaké prehry, ale keď sme opäť začali vyhrávať, tak sa to celé otočilo. Všetko je to o obrane a koncentrácii,“ vyhlásila Jamesová, Ľahšie sa v tomto smere pracuje aj pri nabitom programe zápasov. „Určite sa nám ľahšie oddychuje po víťazstve. Tým, že sa vyhráva, tak je trochu iná motivácia, regenerácia ide rýchlejšie a baby prídu inak nastavené na tréning, ako keby sa prehrá. Pevne verím, že nám to vydrží čo najdlhšie, ideálne do konca sezóny,“ myslí si Jankovič.

Konečne mali domáce oslavy Jeho tím si mohol konečne naplno užiť oslavy so svojimi fanúšikmi, keďže Česko-slovenský a Slovenský pohár sa hrali na neutrálnej pôde. Finálová konfrontácia s Ostravou prilákala do hľadiska Diplomat arény slušnú návštevu a pre Piešťany boli povestným šiestym hráčom. „Hlavne v posledných piatich minútach nás diváci tlačili, keď sme to najviac potrebovali. Patrí im veľká vďaka. Chceli sme to hrať doma, pretože keď prídu ťažké chvíle a nedarí sa úplne podľa predstáv, tak nás naši diváci potlačia. Osvedčilo sa to na sto percent,“ vyhlásil kouč Čajok. Času na oslavy však napokon nebolo veľmi veľa, už najbližšiu stredu ich čaká pravdepodobne kľúčová bitka o prvé miesto v nadstavbovej časti Tipos EXZ. Opäť doma, a opäť proti tradičnému súperovi uplynulých dní, Ružomberku.