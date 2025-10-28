Čajky čaká v Európe líder skupiny. Treba odovzdať všetko, zdôrazňuje tréner

PIEŠŤANY. Pre basketbalistky Piešťanských Čajok sa v Európskom pohári (Eurocup) končí séria domácich stretnutí. V stredu 29. októbra o 17.00 h privítajú v Diplomat aréne lídra I-skupiny - rumunský Rapid Bukurešť.
Ambíciou aktuálneho majstra Slovenska je revanšovať sa za prehru z prvého merania síl, zaknihovať premiérový úspech do tabuľky a ešte prehovoriť do boja o postup.
Najbližší súper Piešťan sa po viac ako 20 rokoch vrátil do pohárovej Európy a pred začiatkom skupinovej fázy bol veľkou neznámou. Po polovici odohraných duelov je však na dobrej ceste postúpiť do ďalšej fázy Eurocupu, keďže je na čele tabuľky.
„Myslím si, že v prvých dvoch zápasoch Eurocupu ukázali svoj potenciál a kvalitu. Vyhrali nad Angers a nás zdolali v podstate s prehľadom. Žiaľ, momentálne sa ťažko hodnotia, pretože stále chodia na zápasy v rôznych počtoch a bude to teda veľmi náročné. Určite však ide o veľmi skúsený tím, vedený dobrou rozohrávačkou.
Myslím si, že Miroslava Mištinová sa tam našla a je veľmi aktívna. Vedia si podržať svoje veci, ktoré potrebujú. Nerobia hlúpe straty, chyby a vyzerajú veľmi skúsene. Ide o družstvo, ktoré síce nemá nejaké veľké hviezdy, ale hrajú spolu ako kolektív. Sú vo veľmi úzkej rotácii, možno im to viac vyhovuje.
Hrajú dobre v rumunskej lige a tiež v Eurocupe, takže pôjde o veľmi ťažký zápas. Prvý zápas s Rapidom určite poznačilo zranenie Indie Farcyovej. Myslím si, že z našej strany bol ešte prvý polčas fajn, ale potom sme sa začali strácať,“ vyjadril sa pre TASR tréner Čajok Peter Jankovič.
Piešťanský tím zatiaľ čaká v tohtoročnej edícii súťaže na úspech, v Bukurešti na úvod účinkovania v I-skupine prehral 51:69, takže o motiváciu je postarané.
„V Bukurešti sme začali zápas veľmi aktívne na útočnom doskoku, čo sa ukázalo na tom, že sme vyhrali prvú štvrtinu. V druhom polčase sme často zaváhali v zakončení, čo nás koniec koncov stálo zápas.
Zaostávali sme hlavne v úspešnosti a robili sme chyby, ktoré súper okamžite trestal. Postupne si vytvoril náskok, ktorý sa nám už nepodarilo dohnať,“ prezradila rozohrávačka Ema Szmereková.
Spolu so spoluhráčkami ešte stále bojujú o možné pokračovanie v Eurocupe. Je však jasné, že v stredu večer už musia naplno bodovať.
„Treba v ňom odovzdať všetko a pokúsiť sa o víťazstvo. Momentálne nie sme v pozícii dávania veľkohubých vyhlásení, ale ideme sa pobiť o to, aby sme si pripísali aspoň jedno víťazstvo. Potom už nik nevie, čo sa môže ďalej udiať.
V prvom rade, musíme byť koncentrovaní a začať premieňať strely, ktoré nedávame, hlavne v posledných eurocupových zápasoch. Každá strela nás stojí dobrý výsledok, čiže na to sa musíme koncentrovať. Je potrebné brániť od začiatku stretnutia, aby sme ich nepustili do veľkého trháku, pretože potom bude veľký problém ich zastaviť,“ vyhlásil Jankovič.
V domácich dueloch sa Piešťany mohli oprieť o divácku podporu, preto by radi svojim fanúšikom po takmer dvoch rokoch radi dopriali v Eurocupe víťazné emócie.
„V takýchto zápasoch je potrestaná každá chyba. Je dôležité byť koncentrovaní celých 40 minút, dodržiavať dohodnuté pokyny a sústrediť sa na každú maličkosť. Úspešnosť streľby je tiež veľmi dôležitý faktor.
Určite si musíme dávať pozor na zbytočné straty, pretože súper sa snaží ísť za každou loptou. Je potrebná väčšia sústredenosť pri zakončovaní spod koša, ktoré nám v poslednej dobe robia veľké problémy. Chceme hrať koncentrovane 40 minút a bojovať o každú loptu,“ uzatvorila Szmereková.
Duel Piešťan s Bukurešťou je na programe v stredu 29. októbra o 17.00 h, v priamom prenose ho odvysiela televízna stanica JOJ Šport 1.