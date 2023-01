Slovenský pohár ide do finále, favoritom sú domáce hráčky Piešťan

BRATISLAVA. Piešťany budú od piatka do nedele dejiskom záverečného turnaja Slovenského pohára basketbalistiek.

Prvenstvo spred roka budú obhajovať Ružomberčanky, no domáce Piešťanské Čajky by ako úradujúce ligové šampiónky druhýkrát v histórii rady zdvihli nad hlavy víťaznú trofej. V minulosti hráčky Piešťan ovládli túto súťaž iba raz - podarilo sa im to ešte v sezóne 2016/2017.