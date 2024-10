Turecký súper bol nad ich sily. Piešťany prehrali v Európskom pohári aj druhý duel

Európsky pohár - skupina E

To sa ukázalo aj v závere, najskôr Herminjardová vyrovnala na 29:29 a hneď na to Igbokweová dostala Piešťany po dlhom čase do vedenia. Dôležitý psychologický moment, ktorý napokon priniesol po prvom polčase priaznivý stav - 37:34 pre majstra Slovenska.

III. štvrtina:

Zverenkyne trénera Petra Jankoviča pokračovali vo svojej hre, prvá polovica tretej štvrtiny nepriniesla veľa bodov, čo Piešťanom vyhovovalo. Bodrum podľa očakávania opäť pritlačil, ale z domácej strany prichádzala vždy bodová odpoveď.

Hostky napokon dokázali otočiť duel na svoju stranu, ale domáce hráčky bojovnosťou zastavili ich tlak. Do poslednej časti sa išlo za vyrovnaného stavu 48:48.

IV. štvrtina:

Štvrtá štvrtina sa nezačala ideálne pre piešťanský tím, úsek 2:10 posadil Bodrum do komfortnej pozície a najmä najvyššieho vedenia v zápase.

Čajky to však nevzdali a až do samotného záveru bojovali, no na prvé víťazstvo v E-skupine to nestačilo.

Tabuľka skupiny E