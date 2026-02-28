VIDEO: Útoky Iránu zasiahli aj do Euroligy. Predčasne museli ukončiť mládežnícky turnaj

Basketbal (Ilustračná fotografia).
Basketbal (Ilustračná fotografia). (Autor: TASR/AP)
TASR|28. feb 2026 o 22:22
Spojené arabské emiráty spolupracujú v basketbalovom hnutí s Euroligou.

Basketbalový turnaj hráčov do 18 rokov pod záštitou Euroligy museli v sobotu v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch predčasne ukončiť. Dôvodom boli odvetné údery po americko-izraelskom útoku na Irán.

Spojené arabské emiráty spolupracujú v basketbalovom hnutí s Euroligou, v súťaži majú aj svoj tím BC Dubaj.

Turnaj museli ukončiť v priebehu druhej štvrtiny zápasu AS Monaco - Aris Solún. „Vzhľadom na súčasnú situáciu v regióne sme prijali rozhodnutie s cieľom zaručiť bezpečnosť a ochranu všetkých účastníkov turnaja,“ zverejnila Euroliga podľa AFP.

VIDEO: Predčasné ukončenie zápasu

Irán v reakcii na údery USA a Izraela v sobotu zaútočil na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte, SAE a Saudskej Arábii. Úrady v SAE potvrdili, že pri údere na základňu v Abú Zabí zahynula najmenej jedna osoba.

