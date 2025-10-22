Prievidza skvelou šnúrou znížila stratu na rozdiel koša. Obrat však nedotiahla do konca

Európsky pohár FIBA - skupina D
KK Pelister - BC Prievidza 90:83 (41:40)
Zostava a body Prievidze: Toussaint 24 (6 trojok), Thomas 12, Tolbert 10, Alihodžič 8, Hlivák 0 (Reynolds 19, Smith 6, Maring 4, Jašš a Novák 0)
Najviac bodov za Pelister: Price 25, Maleševič 18, Wilson 13
Rozhodovali: Grigioni (Tal.), Zanev (Bul.) a Blahout (ČR)
TH: 11/7 - 11/8, fauly: 15:18, trojky: 11:11
štvrtiny: 18:22, 23:18, 27:16, 12:27
BITOLA. Basketbalisti BC Prievidza podľahli Pelisteru Bitola 83:90 vo svojom druhom vystúpení v D-skupine Európskeho pohára FIBA.
V stredu na palubovke severomacedónskeho súpera prehrávali vo štvrtej štvrtine o 20 bodov, a hoci v závere zdramatizovali duel šnúrou 18:0, v poslednej minúte už obrat nedokonali.
Prievidza aj Pelister majú po vzájomnom súboji na konte jedno víťazstvo a jednu prehru. Zverencov trénera Garetha Murrayho teraz čakajú v súťaži ešte dve stretnutia na palubovkách súperov.
Pred vlastnými divákmi sa predstavia najbližšie v stredu 12. novembra proti Pelisteru. Do vyraďovacej časti postúpi priamo víťaz skupiny a ešte aj šesť najlepších z desiatky mužstiev na druhých miestach.
Priebeh zápasu KK Pelister - BC Prievidza
„Baníci“ od úvodu tesne viedli, najviac o 7 bodov.
Avšak, domáci vďaka šnúre 8:0 v otočili skóre vo svoj prospech a po prvej polovici stretnutia viedli najtesnejším možným rozdielom (41:40).
Za Prievidzu sa presadzoval najmä Američan Toussaint, ktorý sa v prvom polčase postaral o päť zo šiestich trojok hostí.
VIDEO: Záznam zo zápasu KK Pelister - BC Prievidza
Hráči severomacedónskeho klubu po zmene strán dominovali a po 11-bodovej sérii si vypracovali dvojciferné vedenie. Pelister si udržal herný rytmus aj v úvode záverečnej 10-minútovky a nakrátko odskočil na 20-bodový rozdiel.
Murrayho zverenci sa však nevzdali a šnúrou 18:0 sa priblížili na rozdiel jediného koša vyše minútu pred koncom. Nevídaný obrat ale napokon nedotiahli.
"Preukázali sme bojovnosť, keď sme stiahli 20-bodový náskok súpera na 2 body. Som však sklamaný, lebo sme sa takto dobre nesústredili už od začiatku. V posledných štyroch minútach sme zabrali, ale čo zvyšných 36 minút?
Musíme takto hrať od začiatku a neumožniť súperom, aby získali sebavedomie. Súper sa dostával k ľahkým košom a naša obrana nefungovala dobre.
V prvom polčase dali tri trojky, ale v druhom polčase sme si potom vôbec nepostrážili ich streľbu spoza perimetra. Na konci tam bola bojovnosť, no už bolo neskoro," povedal po zápase tréner Gareth Murray.