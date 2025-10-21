Cesta k úspechu bude ubrániť trojkárov. Prievidza prvýkrát nenastúpi doma

PRIEVIDZA. Basketbalistov BC Prievidza čaká v Európskom pohári FIBA prvá skúška na palubovke súpera.
Do súťaže vstúpili dobre, keď v úvodnom kole súbojov v D-skupine zdolali doma Keravnos Nikózia 82:68 (46:25) a uspieť chcú aj v Severnom Macedónsku s tímom KK Pelister Bitola.
Pelister nepatrí vo svojej krajine medzi najvyššiu elitu, nepôsobí ani v Jadranskej lige. Rovnako ako Keravnos sa však opiera o služby amerických legionárov, má ich v kádri štyroch. Vo svojom úvodnom vystúpení prehral v Záhrebe s KK Cedevita Junior 76:94 (35:44).
„Sme radi, že sme vstúpili víťazne do európskej súťaže, no veríme, že to je iba začiatok. Nemôže nás to uspokojiť, stále sa chceme zlepšovať. Vieme, že Pelister je dobrý tím. Majú aj široký káder, vedia točiť deväť-desať hráčov.
V Záhrebe sa mu nedarilo strelecky a Cedevita dosiahla relatívne pohodlný triumf. Cestou k úspechu bude nepustiť súpera k jednoduchým bodom a ubrániť jeho streľbu z trojky,“ uviedol pre TASR kouč Prievidžanov Gareth Murray.
Do vyraďovacej časti štvrtej najprestížnejšej basketbalovej súťaže v Európe postúpi priamo iba víťaz skupiny, ďalej pôjde aj šesť najlepších z desiatky tímov na druhých miestach.
Duel v Severnom Macedónsku veľa napovie o tom, či slovenský zástupca má schopnosti dostať pod seba v štvorčlennej skupine dvoch súperov. O postupe sa však na Hornej Nitre zatiaľ nehovorí, sústredenie smeruje na najbližší krok. ň
„Spokojný budem s vedomím, že sme v zápase urobili všetko, čo sme mohli. Pripravili sa na zápas po kondičnej stránke a priamo na palubovke vyvinuli maximálnu snahu. Niekedy prehráte, inokedy vyhráte. Ak sa však dobre pripravíte na zápas, kvalitne bránite, kontrolujete loptu a získavate doskoky, máte šancu uspieť,“ doplnil tréner Murray.
Náročný súboj v Severnom Macedónsku očakáva aj krídelník Marek Jašš: „Očakávam fyzický a taktický zápas. Vonku je to vždy o niečo ťažšie. Iné prostredie, iná energia, tlak publika. Musíme zostať koncentrovaní a kontrolovať tempo hry. Ak budeme hrať našu hru a držať sa plánu, môžeme byť úspešní aj vonku.“
Prievidžania nemali ideálny úvod sezóny, v Tipos SBL prehrali prvé dve stretnutia. Aktuálne však ťahajú šnúru troch triumfov v oboch súťažiach.
„Kľúčom k úspechu bude disciplína v obrane a trpezlivosť v útoku. Nesmie nás strhnúť emócia, ani tempo súpera. Potrebujeme hrať ako tím, bojovať o každú loptu a zostať sústredení štyridsať minút. Ak to zvládneme, verím, že sériu predĺžime,“ vyjadril nádej Jašš.
Duel v Bitole sa začne v stredu o 19.00 h. V priamom prenose ho odvysiela STVR Šport.
Zostávajúci program BC Prievidza v D-skupine Európskeho pohára
streda 22. októbra, 19.00 h: KK Pelister Bitola - BC Prievidza
streda 29. októbra, 19.00 h: KK Cedevita Junior Záhreb - BC Prievidza
streda 5. novembra, 18.00 h: Keravnos Nikózia - BC Prievidza
streda 12. novembra, 19.00 h: BC Prievidza - KK Pelister Bitola
streda 19. novembra, 19.00 h: BC Prievidza - KK Cedevita Junior Záhreb