Patrioti Levice spoznali žreb Európskeho pohára FIBA. Môžu byť v jednej z troch skupín

Ak by sa dostali do semifinále, boli by v koši č. 2 a ak by si zahrali finále tzv. majstrovskej kvalifikačnej vetvy Ligy majstrov, tak by ich žrebovali z koša č. 1.

V hre sú rôzne varianty

Ak by sa slovenský zástupca dostal v kvalifikácii Ligy majstrov až do finále, tak by bol súčasťou E-skupiny, v ktorej by narazil na ďalší neúspešný tím z Ligy majstrov.

Túto dvojicu by dopĺňal francúzsky Štrasburg a víťaz kvalifikačného turnaja EP FIBA, na ktorom sa zúčastnia portugalské Porto, Nevezis a Manisa.

"Céčko" prináša pre Patriotov starých známych, do úvahy pripadá minuloročný súper z Ligy majstrov a EP FIBA fínske Karhu a potenciálne aj cyperský Keravnos.