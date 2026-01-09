Chýba nám Carius, zhodujú sa Levičania. Príde náhrada? Može sa stať čokoľvek, tvrdí Madzin

V prvom zápase strelecky explodoval a potvrdil, že patrí medzi najlepších hráčov v prestížnej súťaži.
Rozohrávač slovenského majstra Patrioti Levice Rickey McGill si z nemeckého Würzburgu odniesol 29 bodov.
Bol nezastaviteľný. „Nezastavili sme ho, pretože bol príliš dobrý," tvrdil kouč nemeckého klubu Sašo Filipovski.
V druhom zápase série o postup medzi šestnásť najlepších klubov Ligy majstrov proti Würzburgu zaznamenal "len" dvanásť bodov, pričom po prvej štvrtine mal na konte osem.
Prišla však deka, ktorou ho prikryla tvrdá obrana Nemcov. „Očakával som, že si ma takto postrážia," tvrdil McGill po domácej prehre (56:74) pre Sportnet.
Poučili sa, vraví McGill
„Často ma zdvojovali, no musím nájsť riešenia, ktoré mi umožnia dostať sa do dobrých streleckých pozícií. Ich obrana mi znemožnila hrať agresívne. Budem sa snažiť hrať v stredu lepšie," odkázal.
„Nemecké tímy sú fyziciké zdatné. Majú široké súpisky. Ich hráči vedia brániť viacero pozícií. Veľa rotujú v obrane. V prvom zápase sme na to našli odpoveď, v druhom nie," doplnil ďalší z levických rozohrávačov Novak Musić.
McGill sa pousmial na príklade s Lukom Dončičom po prvom dueli. Vysvetlil, že tréner Filipovski a jeho zverenci sa na jeho kvalitu lepšie pripravili.
„Poučili sa. Udržali ma na dvanástich bodoch. Musím byť agresívnejší a nestarať sa o to, aká tvrdá je ich obrana. Musím hľadať lepšie pozície pre seba a svojich spoluhráčov," zhodnotil 28-ročný Američan.
Chýba postava ako Carius
McGill je unikát. Hráč, aký sa na slovenských palubovkách objavuje len zriedkavo. Je v najlepšom basketbalovom veku (28) a na stole bude mať čoskoro, ak už nemá, lákavé ponuky z najlepších európskych líg.
Je kľúčový muž v zostave Patriotov, ktorú začiatkom roka opustil podkošový hráč Will Carius, ktorý prijal ponuku z gréckeho Peristeri.
„Will nám určite veľmi chýba, ale to nás neospravedlňuje. Musíme zostať pohromade a pomáhať si ako tím," priznal McGill.
Würzburg zaznamenal v druhom zápase s Levicami 23 útočných doskokov, čo je druhý najväčší počet jedného tímu v zápase v tejto sezóne. Dal vďaka nim 21 bodov z druhých šancí.
„Aj v prvom dueli sme mali problém s ich útočnými doskokmi, no nestálo nás to zápas. Keď sa ich strelci môžu spoľahnúť, že ich nepresný pokus niekto doskočí pod našim košom, sú viac sebavedomí. Chýba nám v tomto smere Will Carius, ale už sme vyhrali aj nez neho. Myslím si, že to môžeme zopakovať," poznamenal Novak Musić.
VIDEO: Zostrih zápasu Levice - Würzburg
Posilnia sa Levice?
„Súper bol dôraznejší, fyzickejší a agresívnejší," zhodnotil prehru tréner Levíc Michal Madzin a dodal: „Ťažko sme sa presádzali. Poraziť taký kvalitný tím sa vám nepodarí klasickým výkonom. Potrebujete ísť za hranicu, za ktorú sme aj vplyvom ich obrany nešli."
Kouč si je vedomý, že mu chýba pod košom hráč, ako bol Carius. Bojovník, ktorý vedel súper "out-boxnúť" a loptu doskočiť. Madzin však dôveruje svojmu tímu a verí, že Cariusa nahradia.
Dá sa to aj novou posilou, ktorú by museli Patrioti pripísať na súpisku najneskôr deň pred tretím zápasom série, ktorý sa hrá v stredu 14. januára.
„Sme aktívni na trhu. Máme nejaký čas, ale nemáme hráča za dverami. Za pár dní sa môže stať čokoľvek. Nechcem povedať áno, ani nie, pretože dnes k tomu neviem povedať nič bližšie," priblížil Madzin.
VIDEO: Tréner Madzin zhodnotil zápas
Napriek prehre v druhom zápase majú Levice stále šancu postúpiť, aj keď sa do Würzburgu nevrátia ako favorit.
„Musíme zostať veriť tomu, že dokážeme postúpiť. Je to vyrovnané: 1-1. Máme pauzu si oddýchnuť, ale je to otvorené," zakončil kouč.