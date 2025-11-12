Slovák robil vietor, Američan by aj omdlel. Videli ste bojovníkov, tvrdil tréner Madzin

BRATISLAVA. Do Ligy majstrov vstupovali skromne. Nemali prehnané vyhlásenia, držali sa nohami na zemi.
„Každá výhra v tejto skupine by bola niečo obrovské," tvrdil pred mesiacom generálny manažér Levických Patriotov Ladislav Garaj.
Odvtedy odohral slovenský basketbalový šampión štyri duely v prestížnej Lige majstrov, z ktorých uspel v dvoch.
Najskôr na lotyšskej pôde v Rige a najnovšie v bratislavskej GoPass Aréne, kde zdolali maďarského majstra Szolnoki Olajbányász (73:71), ktorý disponuje dvojnásobne väčším rozpočtom oproti Leviciam.
„Chcem len povedať, že ste videli bojovníkov so srdcom pre Levice," zneli prvé slová po zápase z úst trénera Patriotov Michala Madzina.
Klobúk dole, chválil Madzin
Levičania predviedli bojovný, odhodlaný a sebavedomý výkon. Akoby sme miestami nesledovali nováčika v tejto prestížnej európskej súťaži.
„To, čo dnes urobili tí chlapci, s takými minútami, proti takému silnému súperovi, to zvládne len niekto, kto má v srdci bojovnosť. Klobúk dole. Klobúk dole predtým, čo spravili," chválil Madzin.
Patrioti nezačali zápas so Szolnokom dobre. Už v úvodnej štvrtine prehrávali o pätnásť bodov (15:30).
„Vyzeralo to nepríjemne. Len ťažkými strelami sme sa držali na kontakt. Keď sa ale chalani vrátili krok po kroku, to bolo neuveriteľné," komentoval levický kouč.
V druhej štvrtine však slovenský majster nestratil ani jednu loptu. Naopak, zaznamenal tri zisky a štyri útočné doskoky, ktoré boli rozdielové.
Ukázali sa aj šikovní Slováci
Na palubovku sa v tom čase dostala aj dvojica mladých slovenských hráčov Patrik Pažický a Alex Krajčovič, ktorí si z duelu za krátky čas odniesli skvelé čísla v štatistike plus-mínus (Pažický +11, Krajčovič +8).
„Pažický hral výborne. Urobil robotu, ktorá rozhýbala tím v momentoch, keď to bolo o desať bodov pre súpera. Keď prišiel, urobil tam vietor. Veľmi dôležitá robota aj z jeho strany," zhodnotil Madzin.
„Museli nám pomôcť aj mladí chalani. Myslím si, že si za tie minúty zastali svoje miesto," chválil ich aj Boris Bojanovský, tradičná slovenská opora Levíc pod košom.
Tomu sa síce bodovať v zápase nepodarilo, no odniesol si z neho šesť doskokov, tri asistencie a kľúčový blok v závere stretnutia.
„Som rád, že aspoň niečo. V útoku mi to veľmi nešlo. Rýchlo som nazbieral fauly, ale som rád, že som v obrane pomohol," hodnotil svoj výkon Bojanovský.
Za hranicou možností
Levice sa v druhom polčase držali v tesnom závese za Szolnokom, no až v záverečných minútach strhli vedenie na svoju stranu.
„Okrem prvej štvrtiny sme celkom dobre bránili. Dali nám v nej tridsať bodov, no vo zvyšku zápasu len štyridsať. Keď dobre ubránime, netrafia strely a doskočíme v obrane, tak to ide. V útoku ale nemáme problém," tvrdil pivot Patriotov.
„Tá emócia, plná hala, a to, ako sa zápas vyvíjal, dávalo hráčom aj to, čo už možno nemajú. Vtedy sa dá ísť za hranicu fyzických a mentálnych možností," vysvetlil tréner Madzin.
Jedným z kľúčových faktorov levickej výhry bol 28-ročný americký rozohrávač Rickey McGill, ktorý maďarskému tímu nastrieľal 29 bodov a pridal 4 doskoky a 2 asistencie.
„Dobre sa s ním hrá. Nie je sebec, posunie loptu. Je to super hráč. Keď nám chýbajú ďalší dvaja rozohrávači, tak to potiahol," chválil jeho prínos Bojanovský.
Levičan patrí k najlepším v Lige majstrov
„Vyhrával som od univerzity. Mám víťaznú mentalitu," opisoval sa po dueli McGill a pokračoval: „Nikdy nespochybňujem mojich spoluhráčov. Viem, čoho sme schopní a viem, že s tímom môžeme dokázať niečo výnimočné."
McGill sa stal najlepším hráčom mesiaca október v najvyššej slovenskej súťaži, kde doposiaľ priemeruje 25 bodov na zápas. Ak by si toto číslo udržal do konca základnej časti, prekonal by ním ligový rekord.
V Lige majstrov patrí medzi desiatich bodovo najproduktívnejších hráčov v súťaži (18,8 bodu na zápas).
Američan je skvelý v situáciách jeden na jedného. Dokáže agresívne zaútočiť na obruč, no takisto vystreliť z väčšej vzdialenosti. Platný je aj v obrane.
„Chcem vidieť každého uspieť. Mimo seba. Spoluhráči mi dodávajú sebavedomie a ja sa im to snažím oplatiť," vravel.
Chcú ukázať ešte viac
Levičania v prvom vzájomnom zápase so Szolnokom prehrali na maďarskej pôde vysoko 54:84.
„V prvom zápase sa mi nedarilo. Mal som len nejaké štyri body. Chalanom so sľúbil, že sa to už nezopakuje. Že sa zlepším, aj keby som mal na palubovke omdlieť," tvrdil McGill.
Patrioti si pripísali prvý domáci triumf v prestížnej Lige majstrov, ktorý im dáva veľkú šancu do boja o postup do ďalšej fázy. Išlo by o ohromný úspech. Už postup do skupinovej fázy bol pre slovenský basketbal prelomový.
Pred sebou majú ešte dva zápasy. V Aténach (10. decembra) a doma s Rigou (16. decembra). „Nemôžeme sa pozerať za seba. Čakajú nás dva zápasy. Cieľ je ukázať, čo dokážeme," zakončil Rickey McGill.