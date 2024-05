Hral sa tvrdý a bojovný basketbal, do finále úspešne vstúpili Levice

Michal Madzin, tréner Patriotov: "Tešíme sa z víťazstva v extrémne náročnom zápasovom programe, našťastie sme to zvládli. Myslím si, že je to veľmi dôležitý vstup do série."

Boris Bojanovský, hráč Patriotov: "Myslím si, že sme začali dobre. Od začiatku to bola naša hra. V prvom polčase mala Spišská veľa útočných doskokov, tam bol hlavný problém v našej obrane, pretože bolo mnoho druhých šancí. V druhom polčase už nemali toľko doskokov, potom sme sa im trochu vzdialili náskokom a už sme si to len udržiavali."

Teo Hojč, tréner Rytierov: "Zápas sa odvíjal tak, že v určitom momente tretej štvrtiny sa to podľa mňa zlomilo. Hovorili sme o tom, že nenecháme Levice, preto si to musíme lepšie postrážiť v ďalších zápasoch, keď chceme pomýšľať na lepší výsledok.

Spravili sme nejaké chyby, to je normálne, pretože hráči nie sú roboti. Myslím si, že keď si to pozrieme, tak by sme mali odstrániť tie chyby a urobiť niektoré veci v obranných a útočných systémoch lepšie. To je celý plán, oddýchnuť si a pripraviť sa dobre na ďalší zápas. Gratulujem Leviciam k víťazstvu, boli lepšie."

Adam Antoni, hráč Rytierov: "Ťažký zápas. Levice hrali výborne, posúvali si loptu. V prvom polčase sme dostali 10 trojok, to je veľa. Celkovo sme dostali veľa trojok, do ďalšieho zápasu si na to musíme dať pozor, hrať tvrdšie v obrane a nepovoliť im takéto otvorené strely. Každý vie, že keď sa Levice dostanú do laufu, tak je ich ťažké zastaviť, obzvlášť doma. Nič, je to 0:1 a séria sa presúva k nám."