Levice druhýkrát neprekvapili. Nekonzistentný výkon ich odsunul v tabuľke

Michal Madzin, tréner Levíc: "Veľmi ťažký zápas. Musím povedať, že Oradea podala veľmi koncentrovaný výkon a športovo asi treba uznať, že v tento večer boli lepší tím. V momente tretej štvrtiny, keď sme dostali energiou a získanými loptami zápas na svoju stranu, tak som veľmi veril, že by sme mohli ísť do konca. Žiaľ, trvalo to len pár chvíľ, v ktorých sme držali vedenie vo vlastných rukách. Myslím si, že rozhodujúce boli dve trojky v krátkom slede, ktorými išli na dvojciferný rozdiel a vtedy dostali pravdepodobne zápas do svojich rúk. Musím povedať, že 40 minút sme oddreli a do posledných momentov sme chceli urobiť so zápasom maximum."

Ben Kováč, hráč Levíc: "Z našej strany sme na začiatku dobre začali, ale nepadali nám voľné strely. Oradea si vybudovala určitý náskok, ale vrátili sme sa do zápasu a cez polčas to bolo v podstate vyrovnané. V tretej štvrtine sme opäť trochu zaspali, hneď z toho bolo 10-bodové manko a proti takému tímu, ako je Oradea, sa ťažko vracia."