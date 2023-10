Poľský veľkoklub prekvapenie nedopustil, Leviciam nepomohol ani skvelý druhý polčas

Michal Madzin, tréner Levíc: „Škoda prvého polčasu, aj z toho hľadiska, že sme stratili zápas, respektíve kontakt so súperom a tiež z toho pohľadu, že by sme sa držali. Verím, že by sa vytvorila v hale taká atmosféra, ktorá by nás hnala k tomu, aby sme zostali čo najdlhšie v zápase. Treba uznať, že opäť bola proti nám úspešnosť streľby v prvom polčase vysoká. Samozrejme, potrebujeme urobiť lepšiu robotu v obrane aj my, ale v takýchto stretnutiach je potrebné mať aj trochu šťastia, aby sme dokázali viac vzdorovať.“

Martin Bachan, hráč Levíc: „Bol to veľmi fyzický zápas, Varšave sa darila streľba, takže bolo náročné bojovať. Som rád, že sme našli v druhom polčase sily na to, aby sme aspoň skorigovali výsledok. Ide sa tak ľahšie do stretnutia vonku s 9-bodovým mankom, ako s viac ako 20-bodovou stratou.“

/zdroj: RTVS: Šport/