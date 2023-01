Levice zabojujú o prvú výhru. Čeliť budú aj hráčom, ktorí hrali v NBA

Možno u nás je trochu väčší, lebo hráme doma. Keď chceme reálne pomýšľať na postup, tak by sme mali zvíťaziť,“ povedal pre TASR krídelník Ben Kovac.

Každé stretnutie, či už v lige alebo v pohári FIBA, berieme v danom okamihu ako najdôležitejší duel. Je to sviatok zahrať si proti takému tímu, s takýmto menom a aj motivácia vydať zo seba všetko,“ uviedol tréner Michal Madzin.

Myslím si však, že ako previerka a príprava na stredu to bolo veľmi náročné, preverilo nás to na maximum,“ myslí si kouč Patriotov.

„Víkendový zápas nám dal príležitosť zapojiť nového hráča už aj do hry. Na druhej strane, bolo to ťažké stretnutie, ktoré nás stálo nejaké sily.

Jeho zverenci sa počas víkendu úspešne vrátili do zápasového rytmu, keď v rámci ligy uspeli na palubovke Komárna (88:78). Do hry sa zapojila už aj najnovšia posila tímu, americký pivot James Padgett.

Budeme musieť až v danom zápase reagovať. Urobíme maximum, aby sme sa vedeli čo najlepšie pripraviť. Samozrejme, až zápas ukáže, ako sme to zvládli,“ vyjadril sa Madzin.

„Ako aj u predošlých súperov, tak aj teraz sme sa snažili získať čo najviac informácií. Pozreli sme si niektoré zápasy, ktoré sme mali k dispozícii. Robili nejaké zmeny na poste rozohrávača, niektorí hráči sa vrátili do zostavy.

Svoj pohľad dodal aj Kovac: „Hrajú rýchly a agresívny basketbal, ale sú to ľudia ako my. Sú vysokí, pod košom sa teda bude bojovať, musíme dobre doskakovať. Zápas sa vždy začína za stavu 0:0, ideme do toho s tým, že chceme vyhrať.“

K prvému víťazstvu by mali Levičanov potiahnuť aj zaplnené tribúny, na zápasy Európskeho pohára FIBA si nachádza cestu čoraz viac fanúšikov.