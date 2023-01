Levice stále bez víťazstva, s Karhu prehrali aj v domácej odvete

Európsky pohár FIBA – J-skupina:

Domáci to ustáli, prvú štvrtinu vyhrali 15:13. Druhá 10-minútovka mnoho basketbalovej krásy nepriniesla, tímy sa predbiehali v zahadzovaní šancí a tak nik si ani nevedel vytvoriť náskok väčší ako jeden útok. Patrioti mali opäť lepší záver, van Oostrum v podstate s klaksónom upravil na 31:28.

Karhu po prestávke nastúpilo s úplne odlišným nasadením, tvrdosťou a úspešnosťou streľby. Levice na to nevedeli vôbec reagovať, po 4 minútach prehrávali dvojciferným rozdielom a celkovo sa skončil tento úsek 2:20 v ich neprospech.

Chvíľkovo prišlo zlepšenie, ale intenzita fínskeho tímu bola priveľkým sústom pre Patriotov. Z početného množstva chýb prichádzali nekompromisné tresty a tak sa išlo do poslednej časti za stavu 39:60 z pohľadu domácich. Karhu si už posledné minúty strážilo, Patrioti sa nezmohli na výraznejší odpor.

Hlasy po zápase:

Michal Madzin, tréner Levíc: "Ťažko sa to hodnotí, pretože sme si to museli ´vyžrať´ do maxima, ktoré bolo asi možné. Išli sme do zápasu s tým, že chceme vyhrať. Vleteli sme do neho tak, že sme to plnili a bojovali za hranicou našich možností.

Stálo to množstvo síl. Polčas ukázal nádej, v druhom sme stratili kontrolu nad našou hrou. Súper sa nakopol a ich valec nebolo možné zastaviť. Na konci sme museli pozerať na to, že o dva dni hráme ďalší zápas.