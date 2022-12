Tréner Levíc burcuje tím pred zápasom s Fínmi. Jedna vec ich však limituje

KAUHAJOKI. Basketbalisti Patriotov Levice vstúpia do druhej fázy Európskeho pohára FIBA v stredu 14. decembra o 17.30 h duelom J-skupiny proti fínskemu Karhu Kauhajoki.

"Vnímame to, ale nesnažíme sa o tom nejako extra hovoriť alebo rozmýšľať nad tým. Sme správne naladení a motivovaní, aby sme aj v tejto skupine skúsili uhrať čo najlepšie výsledky a pobili sa o ďalší krok naviac.

To by bol obrovský úspech a sen. Postup do druhej fázy Európskeho pohára FIBA je motiváciou samo o sebe. Čakajú nás extrémne náročné zápasy s veľmi silnými súpermi. Nasadenie a motivácia musia byť na najvyššej úrovni, aby sme dokázali byť konkurencieschopní a pomýšľať na úspešné zápasy,“ prezradil pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin.