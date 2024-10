Levice čaká ďalší atraktívny súper. Musíme hrať so srdcom a tímovo, vraví Madzin

"V poslednom ligovom zápase sa nám podarilo rozdeliť minutáž, respektíve dať väčšiu šancu mladým hráčom. Tí si svoju šancu a pozíciu zastali, keď dokázali kontrolovať zápas, čo ma veľmi teší. Momentálne však už myslíme len na Bursaspor," vyjadril sa pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin.

V tabuľke B-skupiny je síce zástupca Tipos SBL na prvom mieste s bilanciou dvoch výhier, ale vôbec sa nechce pozerať na postavenie. Podstatnejšie sú podľa kouča Patriotov iné faktory: "Je pravda, že sa hrá o prvé miesto v skupine. Úprimne však poviem, že je najlepšie na to nemyslieť.

Berieme to ako náš najbližší duel, máme však veľkú motiváciu. Myslíme na to, aby sme ukázali najlepší možný výkon, ale chceme si to samozrejme aj užiť. Verím, že opäť bude vypredaná hala a bude nás hnať k výkonu za hranicou našich možností."