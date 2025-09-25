VIDEO: Trojka v poslednej sekunde a z otočky! Levice sa postarali o historický moment

Basketbalisti Levíc.
Basketbalisti Levíc. (Autor: X/Christos Tsaltas)
Sportnet|25. sep 2025 o 21:39
Levice si ako prvý slovenský tím zahrajú v Lige majstrov.

LEVICE. Eufória v tíme a neuveriteľná radosť. Patrioti Levice si ako prvý slovenský tím v histórii zahrajú skupinovú časť basketbalovej Ligy majstrov.

Vo finále kvalifikácie si poradili s Bakken Bears 100:98 po predĺžení. Zverenci Michala Madzina rozhodli o svojej výhre v záverečnej sekunde druhého predĺženia.

VIDEO: Rozhodujúci kôš Levíc

Presne sekundu pred záverom prehrávali ešte 98:97, no z rozohrávky na súperovej polovici ihriska dokázali skórovať za tri body.

Tento kôš znamená historický moment pre slovenský basketbal, keďže si zahrá slovenský tím po prvýkrát Ligu majstrov.

