Basketbalová ikona sa vracia na lavičku. Bude pracovať s hviezdami vo Washingtone

Legendárny basketbalista Patrick Ewing sa vracia do NBA po deviatich rokoch na lavičku a bude asistentom trénera Washingtonu Briana Keefeho. Informovala o tom televízna stanica ESPN.
Šesťdesiattriročný Ewing bol doteraz ambasádorom New York Knicks, za ktoré hral v rokoch 1985–2000. Tento rok s tímom oslávil prvý titul po 53 rokoch.
Účastník 11 zápasov hviezd pôsobil ako asistent vo Washingtone už v sezóne 2002/03. Následne zastával rovnakú rolu v Houstone, Orlande a naposledy v Charlotte.
Vo Wizards bude pracovať s hviezdami Traem Youngom a Anthonym Davisom či jednotkou tohtoročného draftu A. J. Dybantom.