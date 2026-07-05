Basketbalová ikona sa vracia na lavičku. Bude pracovať s hviezdami vo Washingtone

Patrick Ewing (vpravo) v drese New York Knicks na archívnej snímke z 26. januára 1993.
Patrick Ewing (vpravo) v drese New York Knicks na archívnej snímke z 26. januára 1993. (Autor: TASR)
ČTK|5. júl 2026 o 09:49
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Doteraz bol ambasádorom tímu New York Knicks.

Legendárny basketbalista Patrick Ewing sa vracia do NBA po deviatich rokoch na lavičku a bude asistentom trénera Washingtonu Briana Keefeho. Informovala o tom televízna stanica ESPN.

Šesťdesiattriročný Ewing bol doteraz ambasádorom New York Knicks, za ktoré hral v rokoch 1985–2000. Tento rok s tímom oslávil prvý titul po 53 rokoch.

Účastník 11 zápasov hviezd pôsobil ako asistent vo Washingtone už v sezóne 2002/03. Následne zastával rovnakú rolu v Houstone, Orlande a naposledy v Charlotte.

Vo Wizards bude pracovať s hviezdami Traem Youngom a Anthonym Davisom či jednotkou tohtoročného draftu A. J. Dybantom.

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