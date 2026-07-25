Mladým Slovákom nevyšiel prvý zápas, elitné ME odštartovali hladkou prehrou

Basketbalisti Slovenska do 18 rokov
Basketbalisti Slovenska do 18 rokov (Autor: fiba.basketball)
TASR|25. júl 2026 o 15:11
ShareTweet0

V ďalšom zápase vyzvú Dánsko.

ME basketbalistov do 18 rokov - A-kategória

B-skupina:

Slovensko - Srbsko 70:94 (38:33)

Slovensko: Gregor a Randuška po 11, Pukančík 8, Lukjanec a Valocsay po 2 (Rybár 15, Kokavec 10, Kubala 6, Gögh 3, Ivanko 2, Boros a Ianquinta 0)

najviac bodov Srbska: Gnjato 15, Danilovič 13, Bjelič 12

rozhodovali: Grigioni (Tal.), Olivares Iglesias (Šp.), Pipan (Slov.), štvrtiny: 15:14, 23:19, 18:32, 14:29, TH: 19/12 - 39/19, fauly: 30 - 20, trojky: 6 - 7,

Basketbalisti Slovenska do 18 rokov odštartovali účinkovanie na turnaji A-kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente prehrou 70:94 s favorizovaným Srbskom.

Zverencov trénera Danila Rakočeviča čaká ďalšie vystúpenie v B-skupine už v nedeľu 26. júla, o 13.00 h nastúpia proti rovesníkom z Dánska.

Zo skupiny postupujú všetky tímy do osemfinále, Slovensko si podľa konečného umiestnenia zahrá proti niektorému z tímov A-skupiny - Izrael, Rakúsko, Francúzsko alebo Grécko.

Slovenskému tímu v úvode chvíľu trvalo, kým si zvyklo na fyzickejšiu hru Srbska, ale potom dokázalo byť lepším tímom na palubovke. Kolektívnou hrou a najmä sedembodovou šnúrou si vybojovalo po prvej štvrtine vedenie 15:14.

Srbsko sa nevedelo ani v druhej časti dostať ku svojej hre, navyše zahadzovalo trestné hody a tiež mu nešla streľba za tri body. Slováci boli v tomto smere efektívnejší, preto išli na polčasovú prestávku za priaznivého stavu 38:33.

Srbsko odštartovalo druhý polčas osembodovou šnúrou v priebehu necelých troch minút, ale Slovensko sa dokázalo v správnom momente otriasť z tlaku a naďalej byť bližšie k víťaznému vstupu do turnaja.

Lenže v koncovke sa takmer na tri minúty strelecky odmlčalo, čo súper využil k úseku 12:0 a vedeniu 65:56 pred záverečnou časťou.

Srbi sa odrazili od tohto momentu a hneď v úvode štvrtej štvrtiny definitívne zlomili odpor Slovenska. V koncovke už obaja tréneri šetrili minúty kľúčových hráčov vzhľadom na nabitý program turnaja.

Tabuľka skupiny B

Basketbal

Basketbal

    Basketbalisti Slovenska do 18 rokov
    Basketbalisti Slovenska do 18 rokov
    Mladým Slovákom nevyšiel prvý zápas, elitné ME odštartovali hladkou prehrou
    dnes 15:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Mladým Slovákom nevyšiel prvý zápas, elitné ME odštartovali hladkou prehrou