Tragický prvý polčas rozhodol o prehre. Mladí Slováci nestačili na víťaza skupiny

Momentka zo zápasu Slovensko - Turecko na ME v basketbale do 18 rokov 2026.
Momentka zo zápasu Slovensko - Turecko na ME v basketbale do 18 rokov 2026. (Autor: FIBA.basketball)
TASR|27. júl 2026 o 18:07
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V prvom polčase nazbierali len 17 bodov.

ME basketbalistov do 18 rokov - A-kategória

B-skupina:

Turecko - Slovensko 93:63 (51:17)

Najviac bodov Turecka: Pinar 17, Koyun 13, Pasaoglu 10

Slovensko: Pukančík 10, Valocsay 6, Gregor 4, Rybár 8, Kubala 11 (Ivanko 3, Kokavec 4, Boros 2, Gogh 8, Lukjanec 0, Iaquinta 7)

TH: 39/26 - 12/6, fauly: 18 - 30, trojky: 5 - 11

Rozhodovali: Värv (Est.), Olivares Iglesias (Šp.), Bongiorni (Tal.)

Štvrtiny: 25:9, 26:8, 23:23, 19:23

Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A-kategórie ME v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63:93.

Zverenci trénera Danila Rakoveviča tak s bilanciou 1-2 obsadili v B-skupine tretiu priečku.

V stredajšom osemfinále nastúpia v zatiaľ neurčenom čase proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v „áčku“.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Slováci za favorizovaným súperom od začiatku zaostávali. Už po necelých štyroch minútach nabrali manko 2:11 a ich kouč musel reagovať oddychovým časom.

Ani to však turecký tím nezastavilo, najmä zásluhou strelecky disponovaného Koyuna vyhral prvú štvrtinu suverénne 25:9.

V polovici druhej štvrtiny bol rozdiel už 20-bodový (34:14) a hneď nasledovala ďalšia desaťbodová šnúra tureckej ekipy. Tá odchádzala do kabín s pohodlným náskokom 51:17.

II. polčas:

Vyrovnaná partia sa hrala až v tretej štvrtine, ktorá sa skončila nerozhodne 23:23. Slovákov strelecky ťahal Kubala, ktorý v tejto časti hry dosiahol 11 bodov vrátane dvoch úspešných trojkových pokusov.

Slováci napriek vysokému manku nezložili zbrane a záverečnú štvrtinu vyhrali 23:19. Najvýraznejšie sa v nej presadil Tomáš Gogh, ktorý zaznamenal osem bodov vrátane dvoch trojok.

Alex Valocsay pridal šesť bodov a dvakrát uspel spoza trojkového oblúka, po štyri body zaznamenali Antonio Iaquinta a Matúš Rybár.

Hlas po zápase

Adam Pukančík, hráč SR18: "Čakal nás najťažší zápas v skupine a od začiatku sa to potvrdilo. Do zápasu sme vstúpili nekoncentrovaní a tiahlo sa to s nami do konca prvého polčasu. Strácali sme jednoduché lopty a z toho súper dával ľahké body. Po polčasovej prestávke sme zlepšili hru. Nestrácali sme lopty a hrali sme kolektívnejšie. Vedeli sme hrať celý druhý polčas vyrovnanú partiu a druhý polčas sme vyhrali. Pred nami je deň voľna, treba zregenerovať a pripraviť sa na veľmi dôležitý zápas v osemfinále."

Tabuľka skupiny B

Basketbal

Basketbal

    Momentka zo zápasu Slovensko - Turecko na ME v basketbale do 18 rokov 2026.
    Momentka zo zápasu Slovensko - Turecko na ME v basketbale do 18 rokov 2026.
    Tragický prvý polčas rozhodol o prehre. Mladí Slováci nestačili na víťaza skupiny
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