Tragický prvý polčas rozhodol o prehre. Mladí Slováci nestačili na víťaza skupiny

ME basketbalistov do 18 rokov - A-kategória
B-skupina:
Turecko - Slovensko 93:63 (51:17)
Najviac bodov Turecka: Pinar 17, Koyun 13, Pasaoglu 10
Slovensko: Pukančík 10, Valocsay 6, Gregor 4, Rybár 8, Kubala 11 (Ivanko 3, Kokavec 4, Boros 2, Gogh 8, Lukjanec 0, Iaquinta 7)
TH: 39/26 - 12/6, fauly: 18 - 30, trojky: 5 - 11
Rozhodovali: Värv (Est.), Olivares Iglesias (Šp.), Bongiorni (Tal.)
Štvrtiny: 25:9, 26:8, 23:23, 19:23
Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A-kategórie ME v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63:93.
Zverenci trénera Danila Rakoveviča tak s bilanciou 1-2 obsadili v B-skupine tretiu priečku.
V stredajšom osemfinále nastúpia v zatiaľ neurčenom čase proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v „áčku“.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Slováci za favorizovaným súperom od začiatku zaostávali. Už po necelých štyroch minútach nabrali manko 2:11 a ich kouč musel reagovať oddychovým časom.
Ani to však turecký tím nezastavilo, najmä zásluhou strelecky disponovaného Koyuna vyhral prvú štvrtinu suverénne 25:9.
V polovici druhej štvrtiny bol rozdiel už 20-bodový (34:14) a hneď nasledovala ďalšia desaťbodová šnúra tureckej ekipy. Tá odchádzala do kabín s pohodlným náskokom 51:17.
II. polčas:
Vyrovnaná partia sa hrala až v tretej štvrtine, ktorá sa skončila nerozhodne 23:23. Slovákov strelecky ťahal Kubala, ktorý v tejto časti hry dosiahol 11 bodov vrátane dvoch úspešných trojkových pokusov.
Slováci napriek vysokému manku nezložili zbrane a záverečnú štvrtinu vyhrali 23:19. Najvýraznejšie sa v nej presadil Tomáš Gogh, ktorý zaznamenal osem bodov vrátane dvoch trojok.
Alex Valocsay pridal šesť bodov a dvakrát uspel spoza trojkového oblúka, po štyri body zaznamenali Antonio Iaquinta a Matúš Rybár.
Hlas po zápase
Adam Pukančík, hráč SR18: "Čakal nás najťažší zápas v skupine a od začiatku sa to potvrdilo. Do zápasu sme vstúpili nekoncentrovaní a tiahlo sa to s nami do konca prvého polčasu. Strácali sme jednoduché lopty a z toho súper dával ľahké body. Po polčasovej prestávke sme zlepšili hru. Nestrácali sme lopty a hrali sme kolektívnejšie. Vedeli sme hrať celý druhý polčas vyrovnanú partiu a druhý polčas sme vyhrali. Pred nami je deň voľna, treba zregenerovať a pripraviť sa na veľmi dôležitý zápas v osemfinále."