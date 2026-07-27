Denver si ponechal lídra NBA v úspešnosti trojok. Dorovnal ponuku Oklahomy

Spencer Jones
Spencer Jones (Autor: Mave Hoops)
TASR|27. júl 2026 o 13:05
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Po uplynulej sezóne sa ocitol v pozícii obmedzeného voľného hráča.

Americký basketbalista Spencer Jones bude aj v budúcej sezóne hrať v NBA za Denver Nuggets.

Klub dorovnal predbežnú ponuku od tímu Oklahoma City Thunder, ktorý 25-ročnému krídelníkovi ponúkol dvojročný kontrakt v hodnote 12 miliónov dolárov.

Jones mal v ročníku priemer 5,5 bodu na stretnutie, mal však najlepšiu percentuálnu úspešnosť spoza trojkového oblúka z celej ligy 69,2 %.

Po uplynulej sezóne sa ocitol v pozícii obmedzeného voľného hráča a Denver sa rozhodol si ho v tíme udržať, hoci sa tak dostal cez vyššiu z dvoch hraníc platového stropu.

Šampión NBA z roku 2023 má aktuálne najvyššie výdavky na platy zo všetkých tímov a pokiaľ ich nedokáže znížiť, môže čeliť sankciám, akými sú odobratie draftových pozícií, či zákaz podpisovania kontraktov s voľnými hráčmi. Informoval portál ESPN.

Basketbal

Basketbal

    Spencer Jones
    Spencer Jones
    Denver si ponechal lídra NBA v úspešnosti trojok. Dorovnal ponuku Oklahomy
    dnes 13:05
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