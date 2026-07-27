Denver si ponechal lídra NBA v úspešnosti trojok. Dorovnal ponuku Oklahomy

Americký basketbalista Spencer Jones bude aj v budúcej sezóne hrať v NBA za Denver Nuggets.
Klub dorovnal predbežnú ponuku od tímu Oklahoma City Thunder, ktorý 25-ročnému krídelníkovi ponúkol dvojročný kontrakt v hodnote 12 miliónov dolárov.
Jones mal v ročníku priemer 5,5 bodu na stretnutie, mal však najlepšiu percentuálnu úspešnosť spoza trojkového oblúka z celej ligy 69,2 %.
Po uplynulej sezóne sa ocitol v pozícii obmedzeného voľného hráča a Denver sa rozhodol si ho v tíme udržať, hoci sa tak dostal cez vyššiu z dvoch hraníc platového stropu.
Šampión NBA z roku 2023 má aktuálne najvyššie výdavky na platy zo všetkých tímov a pokiaľ ich nedokáže znížiť, môže čeliť sankciám, akými sú odobratie draftových pozícií, či zákaz podpisovania kontraktov s voľnými hráčmi. Informoval portál ESPN.