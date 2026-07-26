Slovenskí mladíci oslavujú na ME prvú výhru. Dánov zdolali po veľkom obrate

ME basketbalistov do 18 rokov - A-kategória
B-skupina:
Dánsko - Slovensko 82:87 pp (57:34, 77:77)
najviac bodov Dánska: Uagboe 17, Drejer 16 (13 doskokov), Smith 12
Slovensko: Randuška 36, Pukančík 10, Gregor 7, Lukjanec a Valocsay 0 (Kubala 19 /15 doskokov/, Kokavec 9 /10 doskokov/, Rybár 6, Ianquinta a Ivanko 0)
rozhodovali: Agrafiotis (Gréc.), Zanev (Bul.), Kidron (Izr.), štvrtiny: 33:13, 24:21, 12:29, 8:14 - 5:10, TH: 38/11 - 22/15, fauly: 20 - 26, trojky: 9 - 10
Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov slávila na turnaji A-kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente prvé víťazstvo.
Po veľkom obrate zdolala Dánsko 87:82 po predĺžení. Zverenci trénera Danila Rakoveviča zakončia účinkovanie v B-skupine v pondelok 27. júla o 15.30 h súbojom s Tureckom. Nedeľňajším triumfom si Slováci zabezpečili minimálne tretie miesto v tabuľke.
Zo skupiny postupujú všetky tímy do osemfinále, Slovensko si podľa konečného umiestnenia zahrá proti niektorému z tímov A-skupiny - Izrael, Rakúsko, Francúzsko alebo Grécko.
Slováci síce mali sebavedomý a dobrý vstup do stretnutia, ale Dáni okamžite schladili ich snahu 19-bodovou šnúrou. Problémom bolo tiež pričasté faulovanie a reakcie na taktické veci zo strany súpera. Po prvej štvrtine tak prehrával slovenský tím 13:33.
V druhej časti už hralo Slovensko po hernej stránke lepšie, ale Dánsko si kontrolovalo dianie na palubovke a nedovoľovalo väčšiu drámu. Na polčasovú prestávku sa tak išlo zo stavu 34:57 z pohľadu Slovákov.
V druhom polčase sa obraz hry zmenil, slovenský tím zabral na oboch stranách palubovky a najmä Randuška to zobral do svojich rúk. Dánsko začalo kopiť chyby a pod čoraz väčším tlakom strácať náskok.
Slováci tak zacítili šancu na obrat a na prvý turnajový úspech, pred poslednou 10-minútovkou prehrávali už len o šesť bodov - 63:69. Do štvrtej štvrtiny vstúpili osembodovou šnúrou a prvýkrát od začiatku stretnutia viedli.
V hektickej koncovke riadneho hracieho času sa napokon nerozhodlo o víťazovi, Randuška nevyužil možnosť byť autorom víťazného košu. Slovensko však bolo v predĺžení psychicky na koni, čo potvrdilo najmä po útočnej stránke a napokon mohlo oslavovať prvé víťazstvo na turnaji.