Hádzal trojky, volali ho Svätá ruka. Zomrel legendárny basketbalista Oscar Schmidt

Vo veku 68 rokov zomrel bývalý brazílsky basketbalista Oscar Schmidt, člen Siene slávy a najlepší strelec v histórii olympijských hier a majstrovstiev sveta.
Úmrtie oznámila jeho rodina, ktorá uviedla, že basketbalová legenda bojovala posledných pätnásť rokov "s odvahou, dôstojnosťou a húževnatosťou" s nádorom na mozgu.
Schmidtova dlhá a úspešná kariéra trvala takmer tri desaťročia od roku 1974 do roku 2003.
Za Brazíliu hral na piatich olympijských hrách v rokoch 1980- 1996, na klubovej úrovni pôsobil okrem svojej vlasti aj v Taliansku a Španielsku.
V roku 1984 ho draftovalo New Jersey, ale zmluvu s Nets Schmidt nepodpísal a v NBA si nikdy nezahral.
Schmidt bol skvelým strelcom trojok, vďaka čomu si vyslúžil prezývku "Svätá ruka". S 1093 bodmi je rekordérom olympijskej histórie a maximom je tiež jeho 906 bodov na majstrovstvách sveta.
Na oboch turnajoch je rovnako autorom najlepšieho streleckého výkonu v jednom stretnutí: na OH 1988 nastrieľal Španielsku 55 bodov a o dva roky neskôr na MS dal 52 bodov Austrálii.
203 cm vysoký basketbalista nastrieľal na klubovej a reprezentačnej úrovni 49 737 bodov, čím prekonal rekord Kareema Abdula-Jabbara.
Až v roku 2024 Schmidtovo maximum prekonal LeBron James.
V roku 2010 legendárneho Brazílčana uviedli do Siene slávy FIBA, o tri roky neskôr potom do Naismithovej Siene slávy.