NBA a FIBA pracujú na novej basketbalovej lige, chcú ju spustiť do roku 2028

Komisár NBA Adam Silver.
Komisár NBA Adam Silver. (Autor: TASR/AP)
Komisár NBA Adam Silver je z projektu nadšený.

NEW YORK. Basketbalová liga so sídlom v Európe, na ktorej spustení spolupracujú predstavitelia NBA a Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA), by mohla začať fungovať v roku 2027 alebo 2028, hoci presný termín ešte nie je stanovený. V utorok to uviedol komisár NBA Adam Silver.

NBA a FIBA oznámili už v marci plány na vytvorenie novej európskej ligy, čím ukončili roky špekulácií o tom, kedy alebo či sa takýto krok uskutoční.

Silver na tlačovej konferencii vyhlásil, že plán spustiť novú súťaž už v roku 2027 je bez pochýb veľmi ambiciózny.

Uviedol, že on aj zástupca komisára Mark Tatum mali konštruktívne stretnutia s politickými lídrami, klubmi, mediálnymi spoločnosťami, potenciálnymi investormi a ďalšími zainteresovanými stranami po celej Európe, pričom práce na projekte v kancelárii profiligy pokračujú.

Už skôr v tomto roku povedal, že rozbeh ligy bližšie k OH 2028 v Los Angeles by mohol dávať väčší zmysel.

„Povedal by som, že som z toho nadšený. Nemyslím si, že by sme chceli projekt spustiť neskôr než v roku 2028.

Basketbal je momentálne pravdepodobne najrýchlejšie rastúci šport na svete a v Európe je výrazná dvojka hneď za futbalom, takže si myslím, že tu je skutočná príležitosť,“ citovala agentúra AP slová Silvera. Z Európy pochádza približne každý šiesty súčasný hráč NBA.

