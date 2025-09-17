NBA a FIBA pracujú na novej basketbalovej lige, chcú ju spustiť do roku 2028

NEW YORK. Basketbalová liga so sídlom v Európe, na ktorej spustení spolupracujú predstavitelia NBA a Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA), by mohla začať fungovať v roku 2027 alebo 2028, hoci presný termín ešte nie je stanovený. V utorok to uviedol komisár NBA Adam Silver.
NBA a FIBA oznámili už v marci plány na vytvorenie novej európskej ligy, čím ukončili roky špekulácií o tom, kedy alebo či sa takýto krok uskutoční.
Silver na tlačovej konferencii vyhlásil, že plán spustiť novú súťaž už v roku 2027 je bez pochýb veľmi ambiciózny.
Uviedol, že on aj zástupca komisára Mark Tatum mali konštruktívne stretnutia s politickými lídrami, klubmi, mediálnymi spoločnosťami, potenciálnymi investormi a ďalšími zainteresovanými stranami po celej Európe, pričom práce na projekte v kancelárii profiligy pokračujú.
Už skôr v tomto roku povedal, že rozbeh ligy bližšie k OH 2028 v Los Angeles by mohol dávať väčší zmysel.
„Povedal by som, že som z toho nadšený. Nemyslím si, že by sme chceli projekt spustiť neskôr než v roku 2028.
Basketbal je momentálne pravdepodobne najrýchlejšie rastúci šport na svete a v Európe je výrazná dvojka hneď za futbalom, takže si myslím, že tu je skutočná príležitosť,“ citovala agentúra AP slová Silvera. Z Európy pochádza približne každý šiesty súčasný hráč NBA.