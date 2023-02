Slovenky zverejnili nomináciu, doma zabojujú o postup

"Vždy sa snažíme sem doniesť to najlepšie, čo môžeme. To sme urobili aj tentoraz. Myslím si, že pokiaľ nám to zdravotný stav dovolil, tak je tu to najlepšie, čo momentálne môžeme mať. Z tých dievčat, ktoré by sme tu chceli mať, tak chýba určite Žofia Hruščáková.

Tá už chýbala aj v novembrových zápasoch. Vypadla nám kapitánka tímu Barbora Wrzesiňská a na poslednú chvíľu sa k nej pridala Nikola Dudášová.

To sú všetko hráčky, ktoré sú dlhoročne stabilnými členkami družstva, respektíve ťahúňkami," zhodnotil pre TASR proces tvorby nominácie tréner Sloveniek Juraj Suja.

Hlavné absencie sú na rozohrávačskom poste, zodpovednosti na kľúčovej pozícii sa tak musia zhostiť ostatné dievčatá, ktoré možno nemali doteraz v reprezentácii taký výrazný priestor.