Slovenky čaká štart náročnej kvalifikácie. V nominácii sú opory aj naturalizovaná hráčka

BRATISLAVA. Slovenská ženská basketbalová reprezentácia vstúpi v novembri do prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027.
Výber trénera Martina Pospíšila sa v skupine C stretne už 12. novembra s Poľskom v bratislavskej Gopass aréne.
Slovenky neskôr nastúpia 15. novembra na Cypre a 18. novembra v Rumunsku.
Kvalifikácia ME 2027 - program Slovenska
12.11. 2025, 18:00 hod. Slovensko – Poľsko (Gopass Aréna, Bratislava)
15.11. 2025, 15:30 hod. Cyprus - Slovensko
18.11. 2025, 18:00 hod. Rumunsko - Slovensko
11.3. 2026 Poľsko – Slovensko
14.3. 2026 Slovensko – Cyprus
17.3. 2026 Slovensko – Rumunsko
Kormidelník SR a jeho spolupracovníci z realizačného tímu zostavili pre novembrové kvalifikačné okno širšiu nomináciu, ktorá pozostáva z 24 hráčok.
Slovenská basketbalová asociácia o tom informovala na svojom webe slovakbasket.sk.
Nominácia Slovenska
Hráčky: Nikola Dudášová (Umana Reyer Venezia/Taliansko), Kyra Lambert (Elitzur Ramla/Izrael), Daniela Hudecová (Young Angels Košice), Alica Moravčíková (Piešťanské Čajky), Ema Szmereková (Piešťanské Čajky), Alexandra Buknová (Piešťanské Čajky), Hana Jakubčeková (Piešťanské Čajky), Natália Martišková (Sokol Hradec Kralove/Česko), Terézia Páleníková (Villeneuve d'Ascq LM/Francúzsko), Liana Užovičová (Slávia ŠKP Banská Bystrica), Kamila Jarošová (Slávia ŠKP Banská Bystrica), Lucia Žilinská (Slávia ŠKP Banská Bystrica), Anna Kaľužná (MBK Ružomberok), Mária Štefančová (MBK Ružomberok), Katarína Šedivá (MBK Ružomberok), Miroslava Mištinová (Clubul Sportiv Rapid Bucureşti/Rumunsko), Stella Tarkovičová (Energa Toruń/Poľsko), Anna Laura Molnárová (James Madison University/USA), Ivana Jakubcová (Olympiacos SFP/Grécko), Veronika Remenárová (IDK EUSKOTREN/Španielsko), Tereza Sedláková (Melilla Sport Capital La Salle/Španielsko), Nataša Taušová (University of San Francisco/USA), Rebeka Mikulášiková (ENEA AJP Gorzów WLKP/Poľsko), Soňa Svetlíková (SYNTAINICS MBC HALLE/Nemecko)
Realizačný tím: Martin Pospíšil (hlavný tréner), Ivana Jalčová (asistentka trénera), Radko Dvorščák (asistent trénera), Erika Gaheerová (fyzioterapeutka), Marek Mikletič (kondičný tréner), Lucia Lásková (manažérka reprezentácie), Sabína Šimonovičová (vedúca družstva), Monika Bartošová (doktorka), Vladimír Katreniak (masér)