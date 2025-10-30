Smutná správa pre 20-ročného hráča Oklahomy. Diagnostikovali mu rakovinu

OKLAHOMA CITY. Srbskému basketbalistovi Nikolovi Topičovi diagnostikovali rakovinu semenníkov.
Generálny manažér tímu NBA Oklahoma City Sam Presti o tom informoval vo štvrtok a dodal, že dvadsaťročný Srb už podstupuje chemoterapiu.
Topič absolvoval na začiatku októbra operáciu v oblasti slabín. Kluboví doktori sú podľa Prestiho presvedčení o tom, že sa Topič dokáže zotaviť.
Rozohrávač, ktorého si Oklahoma vybrala v minuloročnom drafte z 12. miesta, čaká na svoj debut v profilige.
Sezónu 2024/2025 vynechal pre roztrhnutý skrížený väz. V tíme minuloročného víťaza mal Topič zohrať v tomto ročníku dôležitú rolu.
