Smutná správa pre 20-ročného hráča Oklahomy. Diagnostikovali mu rakovinu

Nikola Topič v drese Oklahomy.
Nikola Topič v drese Oklahomy. (Autor: SITA/AP)
TASR|30. okt 2025 o 23:35
Sezónu 2024/2025 vynechal pre roztrhnutý skrížený väz.

OKLAHOMA CITY. Srbskému basketbalistovi Nikolovi Topičovi diagnostikovali rakovinu semenníkov.

Generálny manažér tímu NBA Oklahoma City Sam Presti o tom informoval vo štvrtok a dodal, že dvadsaťročný Srb už podstupuje chemoterapiu.

Topič absolvoval na začiatku októbra operáciu v oblasti slabín. Kluboví doktori sú podľa Prestiho presvedčení o tom, že sa Topič dokáže zotaviť.

Rozohrávač, ktorého si Oklahoma vybrala v minuloročnom drafte z 12. miesta, čaká na svoj debut v profilige.

Sezónu 2024/2025 vynechal pre roztrhnutý skrížený väz. V tíme minuloročného víťaza mal Topič zohrať v tomto ročníku dôležitú rolu.

