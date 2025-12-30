Denver spoznal rozsah zranenia najväčšej hviezdy. Jokič bude chýbať mesiac

Srbský basketbalista Nikola Jokič bude pre zranenie ľavého kolena chýbať Denveru Nuggets minimálne mesiac. Klub zámorskej NBA v utorok oznámil, že zdravotný stav 30-ročného pivota vyhodnotí opäť o štyri týždne.
Je to citeľná strata pre už tak oslabený Denver, nejde však o zranenie ukončujúce sezónu a ani o problém, ktorý by si vyžadoval chirurgický zákrok, informovala agentúra AP.
Ak Jokič vynechá približne mesiac, znamenalo by to absenciu v približne 16 zápasoch. Do zostavy by sa mohol vrátiť ešte pred februárovým Zápasom hviezd NBA.
Hviezdny Srb sa zranil v noci na utorok v dueli s Miami. Na konci prvého polčasu odkrivkal z palubovky pre zranenie kolena, dovtedy zaznamenal v drese Nuggets 21 bodov, 8 asistencií a 5 doskokov.
Jokič si prepol koleno pri bránení po zrážke so spoluhráčom Spencerom Jonesom. Denver prehral v Miami 123:147.
„Bohužiaľ, je to súčasť NBA. Zranenie takého skvelého hráča zamrzí dvojnásobne. Viac sa o jeho stave dozvieme zajtra, no on sám hneď vedel, že niečo nie je v poriadku,“ citovala trénera Denveru Davida Adelmana agentúra AFP.
Tabuľky NBA
Východná konferencia:
Západná konferencia: