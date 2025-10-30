Nečakané rozhodnutie štvrtého tímu tabuľky. Nitra odvolala svojho trénera

NITRA. Basketbalový klub Nitra Blue Wings odvolal z pozície hlavného trénera Srba Nikola Birača.
Bronzový tím z predchádzajúcej edície Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (Tipos SBL) povedie Martin Blaho, doterajší generálny manažér klubu.
Nitrania majú po šiestich odohraných dueloch bilanciu troch výhier a troch prehier. „Ďakujeme mu za odvedenú prácu a profesionálny prístup počas jeho pôsobenia v tíme.
Nešlo o rozhodnutie založené na výsledkoch, ale o potrebu zachovať smer, na ktorom sme sa ako organizácia zhodli pred sezónou.
Spôsob práce s hráčmi sa od tohto smeru postupne odklonil, preto bolo rozhodnutie o zmene nevyhnutné,“ uviedol klub v oficiálnom stanovisku na sociálnych sieťach.
Blaho pôsobil doteraz v klubových štruktúrach, ako tréner viedol v minulosti v Banskej Bystrici.
„Ide o prirodzený krok v rámci našej dlhodobej vízie. Martin je pre nás jasnou voľbou číslo jeden. Jeho prístup, pracovné nasadenie a vízia sú v súlade so smerovaním klubu. Basketbalom žije, má rešpekt hráčov a prináša do organizácie profesionalitu a stabilitu.
Veríme, že týmto krokom sa trénerská pozícia stabilizuje na dlhé obdobie a že spolu s hráčmi a realizačným tímom budeme pokračovať v rozbehnutom procese budovania silnej a modernej basketbalovej značky,“ odôvodnil klub výmenu na poste hlavného trénera.
S novým šéfom lavičky sa Nitra najbližšie predstaví doma, v 7. kole Tipos SBL privíta v sobotu 1. novembra o 16.00 h Spišských Rytierov.