Do ligy sa vracia Komárno, Inter sa v domácej hale nepredstaví

Má viaceré leitmotívy ako návrat Komárna do najvyššej súťaže, návrat divákov na tribúny, sťahovanie Interu Bratislava do Pezinka, či obhajoba double Spišských Rytierov z uplynulého ročníka.

"Mať po dlhšom období párny počet účastníkov bol základ, na ktorom sme všetci pracovali. To, že je nováčikom Komárno, ktoré má dlhú basketbalovú históriu, sa mi páči s ohľadom na ich víziu. Nemá to byť len na jednu sezónu, ale pôjde o pravidelného účastníka najvyššej súťaže.

Mičuda si zaželal plné hľadiská

Čo sa týka divákov, kluby využijú pri zaplnení hľadiska režim OTP (očkovaní, testovaní alebo po prekonaní covidu, pozn.), respektíve vstup na zápasy budú mať len kompletne zaočkovaní.

"Mojim hlavným želaním je zažiť pravé basketbalové play-off s plným hľadiskom,“ vyjadril sa riaditeľ súťaže na webe SBL.



Ak to epidemiologická situácia dovolí, po ročnej prestávke by sa mala obnoviť tradícia All Star zápasov. Dejiskom ďalšej edície výberu najlepších hráčov súťaže by mali byť 19. februára 2022 Levice.

Rovnako to platí aj o systéme Slovenského pohára, v ktorom by sa všetci účastníci SBL mali predstaviť u klubov z nižších líg. V prípade nepriaznivého vývoja sa o prvú trofej sezóny pobijú len tímy Niké SBL.

Meno ligového šampióna spoznajú fanúšikovia najneskôr 14. mája 2022.