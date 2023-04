Dončič nie je LeBron James a Embiid si zaslúži MVP. Čo ukázala sezóna NBA?

To isté platí aj o Cleveland Cavaliers, ktorý sa dostal z tieňa svojej hviezdy. V analýze Sportnetu však začneme tým, čo sme sa naučili o hráčoch v základnej časti.

Po odchode Kyrieho Irvinga smerovali jeho kroky do Phoenixu. Rozhodol sa tak posilniť tím, ktorý bol od úvodu sezóny favoritom na finálovú sériu.

Po tom, ako prišiel do Brooklynu, pridali sa k nemu hviezdy Kyrie Irving a James Harden. Zdalo sa, že tento tím bude neporaziteľný. Čo z toho vzniklo? Jedno prehraté kolo v play-off za tri roky.

Až na časť “zvíťazil som”. Už po príchode do Oaklandu bol terčom útokov, že si vybral najjednoduchšiu možnosť, keďže Warriors boli už vtedy jedným z dvoch najlepších tímov v NBA.

Opäť si zvolil najjednoduchšiu cestu a najväčšiu šancu na prsteň pre šampióna NBA. V tom mu niet čo zazlievať. Iba si treba spomenúť, aké nadšenie a očakávania mal každý pred štyrmi rokmi, keď prišiel do Brooklynu.

Počas 29 zápasov v tomto ročníku základnej časti dosahoval priemer 26 bodov na zápas, pri 60-percentnej úspešnosti streľby.

Ako je vidieť, keď je zdravý, na palubovke patrí medzi najlepších hráčov. K čomu to ale je, keď neodohrá ani polovicu zápasov v základnej časti.

Jeho štýl hry pri jeho výške a váhe jednoducho nie je udržateľný pre ľudské telo. Vedenie jeho tímu New Orleans Pelicans sa tohto obávalo už pred jeho vstupom do ligy a ukázalo sa, že to bolo opodstatnené.

Jedinou cestou, ktorá pre neho zostáva, je schudnúť zopár kilogramov. Stratil by tak na sile, ale zlepšila by sa jeho atletickosť a znížila by sa šanca zranenia.