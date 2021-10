S úpravou pravidla aj očakávaním hviezdneho finále. Začína sa NBA

Rovnako ako v predchádzajúcom ročníku sa na úvod vyraďovacích bojov bude hrať play in. Tímy na 7. a 8. mieste po základnej časti v oboch konferenciách nastúpia na duel, ktorého víťaz získa post nasadenej sedmičky pre play off.

Neúspešní z týchto súbojov ešte odohrajú stretnutie proti víťazom zápasov medzi 9. a 10. tímom o ôsmu pozíciu do play off. Vyraďovacia časť odštartuje 12. apríla, play off o štyri dni neskôr.