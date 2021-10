Irvingovi hrozí, že si v NBA nezahrá. Nenechám to len tak, vraví

NEW YORK. Americký basketbalista Kyrie Irving z klubu Brooklyn Nets odmieta očkovanie proti koronavírusu a hrozí mu, že si v tejto sezóne NBA nezahrá.

Dvadsaťdeväťročný rozohrávač na svojom Instagrame uviedol, že robí len to, čo je pre neho najlepšie.

Irving verí, že sa napokon vráti do tímu. No zdôraznil, že nepodľahne tlaku na očkovanie: "Robím to, čo je pre mňa najlepšie a to radím aj ostatným. Nie som zástancom očkovania, ale nie som ani proti."

"Poznám dôsledky, a ak to znamená, že ma za to majú súdiť a démonizovať, potom OK. Neodchádzam do dôchodku a nechystám sa to nechať len tak. Je tu ešte veľa práce, ktorú je potrebné urobiť," dodal.