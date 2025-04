Hejková zanechala za sebou nezmazateľnú stopu: Bola to jazda. Čo môže človek viac chcieť

PRAHA. S obrovskou gráciou sa ochotne desiatky minút venovala každému, kto sa pri nej pristavil a chcel sa porozprávať, vyfotiť, či dať si podpísať pamiatku na jej posledný večer v pozícii hlavnej trénerky. Slovenská basketbalová legenda Natália Hejková zanechala nezmazateľnú stopu v slovenskom, českom i celoeurópskom basketbale.

Piatok 25. apríl 2025 bol dátum, kedy sa 71-ročná trénerka zhostila funkcie šéfa lavičky českého ZVVZ USK Praha naposledy. Bol to jej 575. odkoučovaný duel v tomto klube a symbolicky sa s ním rozlúčila víťazstvom.

„Snová jazda, väčšinou vláčik išiel hore. S Ružomberkom som začínala v druhej lige a dotiahla som to na šesť triumfov v Eurolige. Čo môže človek viac chcieť,“ povedala pre TASR Hejková k svojej úctyhodnej 38-ročnej trénerskej kariére.

Úspechy zbierala ako na bežiacom páse, často sú jej finálne počty spojené s číselnou symbolikou. Zhodne po 13 majstrovských titulov získala s pražským tímom a Ružomberkom, v Eurolige pridala vždy po dva triumfy - 1999 a 2000 s Ružomberkom, 2007 a 2008 so Spartakom Moskovská oblasť, 2015 a 2025 so ZVVZ USK Praha.

„Musíte ešte doplniť, že trinásteho sme naposledy vyhrali Euroligu. Ja som to docenila hneď, lebo to bol povznášajúci moment, že som lietala na obláčiku a podarilo sa nám niečo, čo bolo úžasné,“ vyjadrila sa Hejková ku štatistike a nedávnemu triumfu v Eurolige. VIDEO: Natália Hejková reaguje po ukončení kariéry

Prvé Final Four Od 5. novembra 2012 sa začala etapa slovenskej trénerskej legendy v Prahe. V rokoch 2013 - 2015 jej tímu nepretržite na krk vešali zlato pre majsterky Česka. Podarilo sa jej tiež udržať stopercentnú bilanciu vo finálových dueloch Euroligy, túto súťaž dokázala vyhrať s USK v rokoch 2015 a 2025, vďaka čomu potvrdila status najúspešnejšej trénerky v tzv. modernej ére súťaže so 6 triumfami. S USK vybojovala tiež európsky Superpohár (2015) a dva euroligové bronzy (2019, 2024). „Keď som sem prišla, tak tím mal vždy vysoké ambície, ale nikdy sa mu nepodarilo prejsť cez play off. Až keď som prišla ja, tak sme sa prvýkrát dostali do Final Four Euroligy. Až na výnimky v čase koronavírusu, sme stále držali európsku špičku, čo si veľmi cením. Preto ma toto celé nejako nedojíma, lebo vždy to bolo tak, že ešte jednu sezónu. Teraz pred dvoma mesiacmi už bolo, že nie,“ zhodnotila Hejková svoje pôsobenie v USK Praha.

Bola to jazda Počas kariéry sa dočkala množstva úspechov a tiež dvoch významných víťazných šnúr - s Ružomberkom neprehrala 246 ligových duelov za sebou a s USK Praha dokonca 301 zápasov. „Nepočítala som to, nešlo o to urobiť nejakú šnúru, ale mám doma akúsi plaketu z Českej knihy rekordov. Je to jeden z rekordov, držať v nejakej lige neporaziteľnosť. Nemám kde tie úspechy zavesiť. Keď bola u mňa v byte prvýkrát Broňa Borovičková, tak povedala, že táto polička na trofeje je veľmi malá. Bola to jazda,“ uviedla už bývalá trénerka k štatistikám. VIDEO: Reakcia Natálie Hejkovej

Super príbeh pre Netflix Hejková je od roku 2019 členka Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA), od roku 2018 Siene slávy slovenského basketbalu, držiteľka Radu Ľudovíta Štúra III. triedy a Krištáľového krídla, najúspešnejšia trénerka v ženskom basketbale na Slovensku v 20. storočí a 23-násobnou víťazkou ankety SBA o trénera roka. Počas aktívnej kariéry sa dočkala vlastnej knižnej publikácie a jej nedávnu cestu za triumfom v Eurolige mapovala strímovacia platforma Netflix. „Dosť ma to prekvapilo, pretože pred tromi rokmi som odmietala knihu, že kto by to čítal. Rozhodnutie o filme som samozrejme nerobila ja, tiež som sa vzpierala. Uvidíme, či to bude mať nejaký význam. Netflix nebol o mne, ale o Eurolige. Keď sa stalo to, čo sa stalo, že sme vyhrali Euroligu, tak to zobrali za svoje, že majú super príbeh,“ zamyslela sa Hejková.

Nič by som nemenila V jej kariére bolo aj zopár nie práve ideálnych momentov, ale nič z toho by s odstupom času nezmenila: „Nič by som nemenila, pretože mojím životným heslom je, že nikdy nič neľutujem, čo som už urobila, pretože už s tým nemôžem nič robiť. Akurát sa môžem poučiť.“

Trénerka USK Praha Natália Hejková sa lúči po zisku majstrovského titulu po treťom finálovom zápase play off českej ženskej basketbalovej ligy USK Praha - BK Žabiny Brno. (Autor: TASR)

Svojou prácou a dosiahnutými úspechmi umožnila postupne výraznejšie presadenie sa žien v pozícii hlavných tréneriek. „Stále to tak beriem, že nemám rada kvóty a podobné veci. Kto je dobrý, ten je dobrý a presadí sa. Samozrejme, ženy to mali ťažšie v tom, že tam bola istá nedôvera, že na to nemajú. Možno ja som bola tá, ktorá ukázala, že prečo by žena nemohla byť trénerkou,“ vyhlásila Hejková.

Nesmierne ma prekvapili reakcie Nielen piatkový večer v Prahe, ale aj predchádzajúce dni, týždne a mesiace, 71-ročná trénerka sa vždy mohla oprieť o podporu z fanúšikovskej obce po celom svete. „Chcela by som sa im poďakovať. Nesmierne ma prekvapili reakcie, hlavne po Eurolige. To bolo niečo úžasné, koľko ľudí mi písalo, gratulovalo a oceňovalo, čo sa stalo. Boli to známi, neznámi a ten fantastický moment v Zaragoze, keď hala kričí MVP a ľudia ma videli na štyroch zápasoch, tak to je úžasný pocit,“ zamyslela sa rodáčka zo Žiliny.