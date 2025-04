Historický unikát. MVP, MVP, kričali fanúšikovia, trénerka Hejková bola dojatá

ZARAGOZA. Keď tvorcovia dokumentu o Natálii Hejkovej vyrazili v uplynulých dňoch do Zaragozy, netušili, čo im do scenára prihrá život - priam gýčový happy end.

"Nemám emóciu, že to bol môj posledný zápas, ale že sme vyhrali a to je úžasné. Veľmi to dievčatám prajem, lebo taká šanca sa objaví možno iba raz v živote. Nebyť toho, že mi pri ceremoniáli spadla do oka konfeta, ani by som neplakala," vravela už v rozmarnej nálade niekoľko minút po finálovom zápase.

Najťažší bol hneď prvý

Bezprostredne po poslednom klaksóne sa jej však v očiach leskli slzy dojatia. Tešila sa a prijímala gratulácie. Jednu aj od Ivana Zacha, jedeného z najbohatších Čechov, podnikateľa a basketbalového fanatika, ktorý okrem televízie Prima vlastní aj tím ZVVS USK Praha.

Hejková ho pred desiatimi rokmi nečakane vytiahla až na európsky vrchol. Aj druhý triumf s pražským tímom však má nádych senzácie.



VIDEO: Zostrih z finálového zápasu CBK Mersin - ZVVS USK Praha