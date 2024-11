Najvyššia súťaž nepríde o desiateho účastníka. Vznikol projekt na podporu mladých hráčov

BRATISLAVA. Od 13. kola uvidia diváci v basketbalovej Tipos SBL nové družstvo. Slávia SPU Nitra sa oficiálne transformovala na NEXTGEN Slovakia, čo je projekt pre mladých slovenských hráčov. Cieľom bude ich rozvoj aj smerom k reprezentačným tímom a získavanie skúseností v mužskom basketbale. Pred dvoma týždňami prekvapila basketbalovú verejnosť správa o nečakanom konci Slávie SPU Nitra.

"Vzhľadom na finančnú situáciu škola nie je ďalej schopná podporovať ligový basketbal. Z mojej iniciatívy sme okamžite začali hľadať riešenie, aby sme nenarušili desaťčlennú štruktúru SBL," uviedol vtedy Ľubomír Urban, ústredná postava klubu.

V súboji s časom, keď prišla mimoriadne vhod ligová prestávka, sa podarilo transformovať tohto účastníka na družstvo združujúce mladých slovenských hráčov, ktoré bude vystupovať pod názvom NEXTGEN Slovakia.

Aktuálna súpiska NEXTGEN Slovakia Hráči: Viliam Ďurečko, Richard Ondruš, Adrián Voštinár, Martin Minarovjech, Maroš Golian, Mojmír Deen, Kárlis Ázacis, Matúš Gregor, Benjámin Boros, Adam Pukančík, Bruno Randuška, Martin Lukjanec, Jakub Mrva, Samuel Solčánsky, Ľubomír Urban Realizačný tím: Karol Wimmer – hlavný tréner, Ľubomír Urban – asistent trénera

V najvyššej súťaži tak zostáva aj naďalej 10 účastníkov. "Nechceli sme narušiť túto kontinuitu. Videli sme príležitosť v tom, že kluby v SBL sa spoliehajú najmä na legionárov a chýba vzorka mladých slovenských hráčov, ktorí by sa častejšie dostávali na ihrisko. Ak sa nám túto príležitosť podarí uchopiť správne, môže z toho vzniknúť jedinečná možnosť, po vzore napríklad juniorských hokejových reprezentácií. Teda mladí hráči dostanú veľkú šancu, aby si vybojovali väčší hrací čas a mohli sa konfrontovať priamo s najlepšími slovenskými a zahraničnými basketbalistami v najvyššej súťaži,“ vyjadril sa k riešeniu tejto situácie prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Michal Ondruš.

Dlhoročný mládežnícky tréner a kouč reprezentačných výberov Slovenska Karol Wimmer má k dispozícii na štarte momentálne 15 hráčov, väčšina z nich pochádza z akadémie Interu Bratislava a zostavu doplnili Samuel Solčánsky z Levíc a Ľubomír Urban z Nitry. Vekovo pôjde o najmladšie družstvo v súťaži, len jeden hráč má viac ako 20 rokov. "Cieľ je taký, aký mám stále – rozvíjať hráčov. Dostali sme príležitosť robiť to v náročných podmienkach, čo si myslím, že pre tých hráčov, ktorí nemajú skúsenosť s mužským basketbalom, to bude náročné. Je tu možnosť hrať a merať sa. Z minúty na minútu sa chceme posúvať, aby sa určité úseky predlžovali a malými krokmi sa posúvali dopredu," načrtol skúsený kouč ambície a ciele NEXTGEN-u na jeho začiatku. Domovom NEXTGEN Slovakia je už niekoľko dní športová hala na Vietnamskej, ktorá bola prednedávnom prechodnou adresou pre Inter Bratislava. "Nabehli sme na tréningový režim. Ja verím, že projekt je z pohľadu skladby družstva živý a ešte niektorí hráči do neho pribudnú. Čo mám vedomosť, tak kluby boli oslovené, ale povedali, že nemajú záujem o projekt. V nejakej hre by ešte mal byť Žiar nad Hronom a jedno meno z Čiech, ale to sa uvidí časom. Taká je teraz realita a s ňou do toho ideme," povedal k zloženiu tímu Wimmer.

Pri oznamovaní transformácie Nitry na NEXTGEN sa často spomínala paralela s hokejom, v ktorom už niekoľko rokov funguje v profesionálnych súťažiach mládežnícka reprezentácia Slovenska. "Myslím si, že hráč sa vie zlepšovať len v konkurenčnom prostredí. Stalo sa z toho také klišé, ale kvalitné akadémie s konkurenčným prostredím, tak tie produkujú hráčov. My sme malá krajina, tu si bude potrebné povedať, či je to cesta alebo nie. Beriem to z minúty na minútu, z polčasu na polčas a od zápasu k zápasu. Časom si to môžeme zhodnotiť, kam a ako sme sa pohli, či je to pre niektorých skoro alebo nie. Pre niektorých to bude stret s realitou, ktorý si myslím, že je potrebný a dôležitý,“ uviedol svoj názor dlhoročný mládežnícky tréner. Samotné účinkovanie v Tipos SBL môže pomôcť aj smerom k letným reprezentačným povinnostiam, pravidelne sa týkajú družstiev do 16, 18 a 20 rokov. Výsledkovo sa Slováci posúvajú poradím smerom nahor, ale stále sú súčasťou B-kategórie ME.