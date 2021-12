Viedol, no potom prišla hluchá pasáž. Ružomberok v Európe končí

Európsky pohár FIBA - odveta play off

Zlomovým momentom duelu bola druhá štvrtina, ktorá sa skončila v neprospech Liptáčok 12:27. Po remíze 86:86 z prvého merania síl v Ružomberku do osemfinále druhej najvýznamnejšej európskej súťaže postúpil ruský tím.

Družstvá nastúpili na stretnutie z rovnakej štartovej pozície, hralo sa v podstate na jeden duel. Po trojke Praženicovej v 3. minúte sa Ružomberčanky dostali do vedenia 5:2, no neskôr sa ukázalo, že to bol ich najvyšší náskok v zápase.