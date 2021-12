O vedenie prišli v poslednej sekunde. Ružomberčanky si udržali šancu na postup

/zdroj: mbkruzomberok.sk/

Juraj Suja, tréner Ružomberka: "Treba pogratulovať môjmu družstvu za remízu s Nadeždou Orenburg. Aj keď musím priznať, som sklamaný, myslím si, že sme to mohli a mali vyhrať. Bolí ma to, že sme nepremenili osem trestných hodov.

O to viac, keď som videl, akú kvalitu vieme na palubovke vyprodukovať. Taký je basketbal, dali sme ťažké strely, 11 trojok, no nedali sme veľa trestných hodov. Je mimoriadne ťažké zastaviť Orenburg, dobre strieľajú, majú obrovskú palebnú silu. Musíme niečo zmeniť, uvidíme, či to pôjde, verím, že percento ich streľby stlačíme v odvete dole."

David Muňoz, asistent trénera Orenburgu: "Celý týždeň sme sa na tento zápas pripravovali. Hráčky vedeli, že Ružomberok hrá veľmi tvrdo, výborne v obrane. Aj s Lyonom držal MBK krok takmer celý zápas. Agresívna defenzíva súpera nám robila po celý zápas veľké problémy. Musíme tento zápas hodiť za hlavu, všetko je otvorené, o týždeň nás čaká nový zápas a ideme od nuly."