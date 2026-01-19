Veľké zmeny uprostred sezóny. V Handlovej skončil celý trénerský tím

Nenad Miloševič už nie je tréner basketbalistov MBK Baník Handlová. Vedenie klubu sa po sérii prehier v Tipos SBL dohodlo s kormidelníkom na predčasnom ukončení pôsobenia.
Spolu s bývalým reprezentantom Slovenska a držiteľom srbského občianstva končí aj celý trénerský štáb s asistentmi Karolom Kučerom a Markom Vranským.
Vedením tréningového procesu bol dočasne poverený kapitán Jakub Petráš.
Hráči Baníka prežívajú neúspešné obdobie, v SBL ťahajú sériu šiestich prehier a v tabuľke sa nachádzajú na šiestom mieste.
Po nedeľnom mimoriadnom zasadnutí správnej rady padlo rozhodnutie, že klub sa dohodol s trojicou trénerov na ukončení ich pôsobenia.
„Intenzívne hľadáme náhradu, no v rozbehnutej sezóne nie je jednoduché kvalitného nezazmluvneného trénera nájsť.
Okamžite, po vyššie uvedenom rozhodnutí sme spustili aktívnu komunikáciu s niekoľkými kandidátmi na tento post a ja verím, že v krátkom období predstavíme handlovskej verejnosti nové meno,“ uviedol pre klubový web Pavel Procner, manažér MBK Baník Handlová.
Miloševič viedol mužstvo od júla 2022.
„Myslím si, že je to momentálne najlepšie riešenie, ako pre tím, tak aj pre mňa. Nerodilo sa to ľahko, ani sa od takéhoto rozhodnutia ľahko neodchádza, ale tento impulz je niečo, čo muselo prísť, a verím, že sa veci pohnú správnym smerom,“ povedal rodák zo srbského mesta Niš.