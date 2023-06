Murray s Jokičom excelovali, vo finále dosiahli hneď dva rekordy

NBA - finále play-off - 3. zápas

Obaja sa tak zapísali do histórie. Prvýkrát sa stalo, že dvaja spoluhráči zaznamenali v jednom finálovom zápase triple double.

Výkon hviezdnej dvojice nadchol aj trénera Nuggets Michaela Malonea.

"Je to niečo neuveriteľné. Rozhodne to bol ich najlepší spoločný výkon za sedem rokov, čo spolu hrajú. U Nikolu ma to však neprekvapuje. U neho ma vlastne nič neprekvapí," povedal Malone podľa agentúry AFP.

VIDEO: Zostrih akcii Jamala Murrayho a Nikolu Jokiča