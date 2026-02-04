Ružomberok priviedol novú posilu, z nemeckej ligy prichádza Američanka

Účastník Tipos extraligy MBK Ružomberok angažoval americkú basketbalistku Zoe Smithovú. Hráčka na pozícii štvorky nahradí jej krajanku Lopsovú.
Smithová má 24 rokov, 185 cm a v prebiehajúcej sezóne pôsobila v tíme účastníka najvyššej nemeckej súťaže TC Herner, kam prešla z Univerzity Georgia.
„Nebolo nejako veľa času, rozhodnutie muselo padnúť pomerne rýchlo,“ uviedol pre TASR tréner ružomberského družstva Juraj Suja.
„V porovnaní s Lopsovou by malo ísť o fyzickejšiu hráčku, väčšiu bojovníčku a silnejšiu na doskoku. Ešte uplynulý týždeň odohrala svoj posledný zápas v nemeckej lige, v ktorej bola najlepšie doskakujúcou hráčkou.“
Smithová mala nastúpiť už v stredu večer v šlágri 2. kola nadstavbovej hornej šestky na palubovke majstrovských Piešťanských Čajok.