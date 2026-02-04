Ružomberok priviedol novú posilu, z nemeckej ligy prichádza Američanka

Lavička Ružomberka
Lavička Ružomberka
Na pozícii štvorky nahradí krajanku.

Účastník Tipos extraligy MBK Ružomberok angažoval americkú basketbalistku Zoe Smithovú. Hráčka na pozícii štvorky nahradí jej krajanku Lopsovú.

Smithová má 24 rokov, 185 cm a v prebiehajúcej sezóne pôsobila v tíme účastníka najvyššej nemeckej súťaže TC Herner, kam prešla z Univerzity Georgia.

„Nebolo nejako veľa času, rozhodnutie muselo padnúť pomerne rýchlo,“ uviedol pre TASR tréner ružomberského družstva Juraj Suja.

„V porovnaní s Lopsovou by malo ísť o fyzickejšiu hráčku, väčšiu bojovníčku a silnejšiu na doskoku. Ešte uplynulý týždeň odohrala svoj posledný zápas v nemeckej lige, v ktorej bola najlepšie doskakujúcou hráčkou.“

Smithová mala nastúpiť už v stredu večer v šlágri 2. kola nadstavbovej hornej šestky na palubovke majstrovských Piešťanských Čajok.

