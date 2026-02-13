Slovenský talent má čísla hráča pre NBA. Chcem si hlavne užívať basketbal, tvrdí

„V hlave mám nastavené, aby som sa po nasledujúcom roku dostal na draft do NBA," opísal svoj plán v apríli vlaňajšieho roka talentovaný slovenský basketbalista Sebastián Rančík.
V tom čase mal za sebou prvú sezónu v prestížnej univerzitnej lige NCAA. Priemeroval v nej 6 bodov a 3 doskoky na zápas v drese tímu Colorado Buffaloes.
„Pre mňa je budúcim hráčom v NBA,” vyhlásil pred rokom jeho tréner Tad Boyle, ktorý ho v rozhovoroch volá Sebi.
„Robia to všetci spoluhráči a väcšina ľudí v USA, ktorých poznám. Doma, teda na Slovensku, ma zasa všetci volajú Basťo, ale v Štátoch to nevedia vysloviť, takže som im to trocha uľahčil," smeje sa Rančík pre Sportnet.
Nevyvíjam na seba tlak, tvrdí
Vo svojej druhej univerzitnej sezóne má na konte v priemere takmer 13 bodov, viac než 5 doskokov a 2 asistencie na duel. Zaznamenal skvelý progres.
„Svoje výkony vnímam celkom pozitívne," tvrdí najnovšie mladý basketbalista a dodáva: „Potrebujem byť ale viac konzistentný, a to nielen v útoku, ale aj v obrane."
Rančík sa môže stať historicky len druhým Slovákom, ktorý by sa dostal do NBA. Doposiaľ si v najprestížnejšej basketbalovej lige sveta zahral len jeden rodák spod Tatier, a to Richard Petruška, víťaz NBA zo sezóny 1993/94 s tímom Houston Rockets.
Po konci tohto univerzitného ročníka sa bude môcť prihlásiť na draft. „Uvidím, ako dopadne záver sezóny. Určite to je môj cieľ, no postupujem deň za dňom. Nevyvíjam na seba tlak. Snažím sa si hlavne užívať basketbal a vyhrať každý jeden zápas," ozrejmil najnovšie Rančík.
Získava si pozornosť
„Čoskoro sa začne objavovať na draftových tabuliach. Získava si čoraz väčšiu pozornosť a má veľký potenciál," píše o Slovákovi stránka DraftRoom, ktorá sa každoročne špecializuje na draft do NBA.
Rančíka priebežne vidí medzi prvým a druhým kolom draftov 2026 a 2027, teda medzi 20. a 40. miestom z celkovej šesťdesiatky.
Od roku 2010 sa do NBA dostalo jedenásť hráčov z univerzity v Colorade, z toho piati za posledné štyri roky. Najvyššie draftovaný hráč za posledné roky bol Cody Williams (10. v roku 2024), ktorý si v súčasnosti oblieka dres tímu Utah Jazz v priemere 19 minút na zápas.
Vo svojom poslednom a zároveň jedinom roku na univerzite v Colorade priemeroval 12 bodov, 3 doskoky a 1,6 asistencie na duel. Rančík priemeruje takmer 13 bodov, viac než 5 doskokov a 2 asistencie na duel. Sú to čísla, ktoré by ho mali dostať do NBA.
Je nočná mora pre súperov
Prečo draftovali Williamsa tak vysoko? Vďaka jeho všestrannosti v útoku i obrane, vysokému basketbalovému IQ a kvalitnej strele z diaľky.
Vďaka veciam, v ktorých exceluje aj Rančík.
V tejto sezóne bol z 24 odohraných zápasov až 21-krát člen základnej päťky, zatiaľ čo v predošlom ročníku naskakoval do duelov prevažne z lavičky.
Veľký progres zaznamenal v streľbe z čiary trestného hodu (oproti minulej sezóne zo 69% na 86% úspešnosť) a streľbe za tri body (z 26% na 37%).
„Pripisujem to tvrdej práci a sebavedomiu. Počas leta som na sebe veľa pracoval. Na druhú stranu, vždy som bol kvalitný strelec," poznamenal Rančík.
Vraví o sebe, že je "mismatch nightmare", a to vďaka výške 210 centimetrov a váhe takmer sto kilogramov.
„Všestrannosť v obrane je podľa mňa obrovské pozitívum pre moju kariéru. Ale stále vidím veľa priestoru na zlepšenie," myslí si slovenský talent.
Experti na ňom vyzdvihujú jeho dravosť v útoku na kôš. Nebojí sa ísť do zakončenia cez kontakt.
Pochválil aj Levice
Rančík si oblieka dres tímu Colorado Buffaloes v konferencii Big12, ktorá je všeobecne považovaná za najťažšiu v celých Spojených štátoch amerických.
Aj preto sa v tejto chvíli sústredí na tímový cieľ, ktorým je dostať sa na prestížny univerzitný turnaj. „Chceme sa dostať na March Madness. Chceme si získať rešpekt u súperov a vyhrať viac zápasov než minulý rok," priznal.
Pred rokom smerovalo z konferencie Big12 osem tímov na tento prestížny turnaj.
Ako odchovanec bratislavského Interu Rančík sleduje dianie aj na Slovensku. Potešili ho napríklad výkony Levíc v prestížnej Lige majstrov.
„Odohrali výborné zápasy. Tréner Michal Madzin s vedením výborne poskladali tím. Som rád, že takýmto spôsobom reprezentovali Slovensko na európskej scéne," zakončil talent.